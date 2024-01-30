7حلول ذكية تخلصك من فوضى تشابك أسلاك الأجهزة في المنزل

MENAFN - Youm7) تعد من أكثر المشكلا التي تواجه ربات البيوت أو عمال التنظيم في أماكن عملهم هو كثرة تشابك وتداخل الأسلاك، وتسببها في ظهور الفوضى، ويحاولون مرات عديدة الوصول إلى حلول للتخلص وتجنب هذا الأمر، ووفقا لما نشره موقعtips-and-tricks إليك طرق بسيطة للحصول على أسلاك مرتبة غير متشابكة وهي:

روابط الأسلاك

تعد روابط الأسلاك من أهم ما يجب اقتنائه عند شراء أجهزة أو كابلات تحتوي على أسلاك كثيرة، واستعمال هذه الروابط في ربط الأسلاك وتجنبها التشابك.

روابط الأسلاك





استخدام الأنابيب اللاصقة تحت المكتب: أحد الحلول البسيطة والفعالة هو استخدام الأنابيب اللاصقة تحت المكتب لتوجيه الأسلاك باتجاه الحائط. يمكنك تثبيت الأنابيب اللاصقة على الجانب السفلي من المكتب وتوجيه الأسلاك عبرها. هذا يساعد في الابتعاد عن الأسلاك المتشابكة على الأرض ويحافظ على ترتيب مكتبك.





ملصقات الأسلاك

غالبا ما تحمل الأسلاك ألوان واحده وتتداخل في بعضها، ولحل هذا الأمر عليك شراء ملصقات الأسلاك وتسميع جميع الأسلاك بأسماء أجهزتها.

ملصقات الأسلاك استخدام الحواجز الزخرفية: إذا كنت تحتاج إلى الوصول إلى جميع الأسلاك، ولكنك لا ترغب في رؤيتها، يمكنك استخدام حواجز زخرفية مثل صندوق أحذية زخرفي لإنشاء محطة شحن مخفية أو لإخفاء قابس توصيل الكهرباء. يمكن لهذه الحواجز أن تكون مثالية في المكاتب التي قد تستقبل عملاء. يتم إخفاء فوضى الأسلاك ولكن يمكن الوصول إليها بسهولة عند الحاجة. أغطية الأسلاك تعتبر أغطية الكابلات حلاً رائعًا لإدارة الأسلاك. فهي تساعد في تنظيم الأسلاك وتجميعها معًا وتوفر طبقة إضافية من العزل والحماية ضد تراكم الغبار الذي قد يسبب حرائق كهربائية. تتوفر أغطية الكابلات بألوان وتصاميم مختلفة، مما يمكن لها القدرة على مطابقة ديكور المكتب.أغطية أسلاك





تثبيت الأجهزة على الحائط: قد يكون لديك العديد من الأجهزة التي تتطلب أسلاكًا كثيرة مثل الكمبيوترات والشاشات وجهاز التوجيه ومحطات الشحن. يمكنك تثبيت هذه الأجهزة على الحائط بدلاً من وضعها على المكتب. هذا يساعد في توفير مساحة على المكتب ويحافظ على تنظيم الأسلاك.تقصير الكابلات بشكل إبداعي: في معظم الأحيان، يحدث فوضى الأسلاك بسبب طول الكابلات الزائد. لذلك، يمكنك استخدام حل بسيط وسريع لإدارة الأسلاك عن طريق تقصيرها. جرب لف الطول الزائد حول حامل زخرفي - أو حتى عملي - للحفاظ عليها ملفوفة بشكل منتظم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام الشريط الكهربائي أو ربطات الأسلاك المغلفة بالبلاستيك لتأمين الكابلات التي لن تحتاج إلى فكها قريبًا. يمكنك استخدام التمييز بالألوان لتحديد الحزم المختلفة بسرعة. أو يمكنك أيضًا الاطلاع على بعض منظمات الكابلات التي يمكنك صنعها بنفسك لتنشيط إبداعك.