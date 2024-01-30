7حلول ذكية تخلصك من فوضى تشابك أسلاك الأجهزة في المنزل

(MENAFN
- Youm7) تعد من أكثر المشكلا التي تواجه ربات البيوت أو عمال التنظيم في أماكن عملهم هو كثرة تشابك وتداخل الأسلاك، وتسببها في ظهور الفوضى، ويحاولون مرات عديدة الوصول إلى حلول للتخلص وتجنب هذا الأمر، ووفقا لما نشره موقع
tips-and-tricks إليك طرق بسيطة للحصول على أسلاك مرتبة غير متشابكة وهي:
روابط الأسلاك
تعد روابط الأسلاك من أهم ما يجب اقتنائه عند شراء أجهزة أو كابلات تحتوي على أسلاك كثيرة، واستعمال هذه الروابط في ربط الأسلاك وتجنبها التشابك.
روابط الأسلاك
استخدام الأنابيب اللاصقة تحت المكتب:
أحد الحلول البسيطة والفعالة هو استخدام الأنابيب اللاصقة تحت المكتب لتوجيه الأسلاك باتجاه الحائط. يمكنك تثبيت الأنابيب اللاصقة على الجانب السفلي من المكتب وتوجيه الأسلاك عبرها. هذا يساعد في الابتعاد عن الأسلاك المتشابكة على الأرض ويحافظ على ترتيب مكتبك.
ملصقات الأسلاك
غالبا ما تحمل الأسلاك ألوان واحده وتتداخل في بعضها، ولحل هذا الأمر عليك شراء ملصقات الأسلاك وتسميع جميع الأسلاك بأسماء أجهزتها.
ملصقات الأسلاك استخدام الحواجز الزخرفية:
إذا كنت تحتاج إلى الوصول إلى جميع الأسلاك، ولكنك لا ترغب في رؤيتها، يمكنك استخدام حواجز زخرفية مثل صندوق أحذية زخرفي لإنشاء محطة شحن مخفية أو لإخفاء قابس توصيل الكهرباء. يمكن لهذه الحواجز أن تكون مثالية في المكاتب التي قد تستقبل عملاء. يتم إخفاء فوضى الأسلاك ولكن يمكن الوصول إليها بسهولة عند الحاجة. أغطية الأسلاك تعتبر أغطية الكابلات حلاً رائعًا لإدارة الأسلاك. فهي تساعد في تنظيم الأسلاك وتجميعها معًا وتوفر طبقة إضافية من العزل والحماية ضد تراكم الغبار الذي قد يسبب حرائق كهربائية. تتوفر أغطية الكابلات بألوان وتصاميم مختلفة، مما يمكن لها القدرة على مطابقة ديكور المكتب.
أغطية أسلاك
تثبيت الأجهزة على الحائط:
قد يكون لديك العديد من الأجهزة التي تتطلب أسلاكًا كثيرة مثل الكمبيوترات والشاشات وجهاز التوجيه ومحطات الشحن. يمكنك تثبيت هذه الأجهزة على الحائط بدلاً من وضعها على المكتب. هذا يساعد في توفير مساحة على المكتب ويحافظ على تنظيم الأسلاك.
تقصير الكابلات بشكل إبداعي:
في معظم الأحيان، يحدث فوضى الأسلاك بسبب طول الكابلات الزائد. لذلك، يمكنك استخدام حل بسيط وسريع لإدارة الأسلاك عن طريق تقصيرها. جرب لف الطول الزائد حول حامل زخرفي - أو حتى عملي - للحفاظ عليها ملفوفة بشكل منتظم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام الشريط الكهربائي أو ربطات الأسلاك المغلفة بالبلاستيك لتأمين الكابلات التي لن تحتاج إلى فكها قريبًا. يمكنك استخدام التمييز بالألوان لتحديد الحزم المختلفة بسرعة. أو يمكنك أيضًا الاطلاع على بعض منظمات الكابلات التي يمكنك صنعها بنفسك لتنشيط إبداعك.
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