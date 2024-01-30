صاحب مزاج.. استبعاد عداء صينى يدخن أثناء السباقات لترويجه لعادة غير صحية

MENAFN - Youm7) أوقف الاتحاد الرياضى الصينى، عداء ماراثون مشهور بسببالتدخين المستمر خلال منافسات الجرى الرسمية لمدة عامين، وذلكبسبب سلوكه "غير المتحضر"، حيث تصدر تشين موشيان، المعروف أيضًا باسم "العم تشين"، عناوين الأخبار الدولية لأول مرة فى عام 2022، عندما انتشرت صوره وهو يركض فى ماراثون شينآنجيانغ على وسائل التواصل الاجتماعى، ما لفت انتباه الناس إلى العداء ذو الخبرة الذى كان يبلغ من العمر 50 عامًا - آنذاك - هو أنه كان دائمًا يحتفظ بسيجارة مشتعلة فى فمه، ويظل يشعلها بمجرد الانتهاء من سيجارة.

أثناء مارثون

وأثار تشين، الذى أطلق عليه لقب "الأخ المدخن"، جدلا على وسائل التواصل الاجتماعى الصينية، حيث أشاد بعض المستخدمين بقدراته الرياضية، وانتقده آخرون لترويجه لعادة غير صحية وأيضا تعريض العدائين الآخرين لدخان التبغ الضار، وهذا الشهر، مُنع العم تشين من المشاركة فى سباقات الماراثون لمدة عامين بعد أن دخن مرة أخرى طريقه خلال ماراثون شيامن 2024 فى فوجيان فى 7 يناير، بحسب ما ذكره موقع oddity central.

العم تشين

بعد توقف دام عامين، تم رصد تشين، الذى يقال إنه المؤسس المشارك لجمعية تشجيانغ شيانجو للجرى على الطرق وماراثون مقاطعة تشجيانغ فى مسقط رأسه فى تايتشو بمقاطعة تشجيانغ، خلال ماراثون شيامن هذا العام ومعه سيجارة علامته التجارية فى سيجارته، الفم والتدخين طوال السباق الذى يبلغ طوله 26.2 ميلاً (42.1 كيلومترًا)، وأنهى السباق بزمن محترم قدره 3 ساعات و33 دقيقة، لكن المنظمين لم يعجبوا بذلك.

يشعل سيجارة

فى أعقاب الجدل الدائر حول عادة التدخين لدى العم تشن قبل عامين، اقترحت جمعية ألعاب القوى الصينية قاعدة لحظر الرياضيين الذين يمارسون التدخين خلال المسابقات الرسمية، كان لدى CAA بالفعل قاعدة لاستبعاد المخالفين، والتى نصت على أن "السلوك غير المتحضر من قبل العدائين مثل التغوط فى العراء أو التدخين أو الدوس على أحواض الزهور أو المساحات الخضراء التى تؤثر على السباق وسلامة العدائين الآخرين سيؤدى إلى فقدان الأهلية"، ولكن الآن أدت عادته

إلى منعه من المشاركة فى أى سباقات ماراثونية رسمية خلال العامين المقبلين.

تلقى العم تشين ردود فعل إيجابية على موقع سينا ويبو، النسخة الصينية من موقع إكس (تويتر)، حيث علق معظم المستخدمين بأن عادة التدخين التى يمارسها لا ينبغى أن ترتبط بما يعتبر نشاطًا صحيًا وأن العدائين الآخرين بهذه الطريقة لن يضطروا إلى تنفس دخان التبغ أثناء السباقات.