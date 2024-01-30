صاحب مزاج.. استبعاد عداء صينى يدخن أثناء السباقات لترويجه لعادة غير صحية

(MENAFN
- Youm7) أوقف الاتحاد الرياضى الصينى، عداء ماراثون مشهور بسبب
التدخين المستمر خلال منافسات الجرى الرسمية لمدة عامين، وذلك
بسبب سلوكه "غير المتحضر"، حيث تصدر تشين موشيان، المعروف أيضًا باسم "العم تشين"، عناوين الأخبار الدولية لأول مرة فى عام 2022، عندما انتشرت صوره وهو يركض فى ماراثون شينآنجيانغ على وسائل التواصل الاجتماعى، ما لفت انتباه الناس إلى العداء ذو الخبرة الذى كان يبلغ من العمر 50 عامًا - آنذاك - هو أنه كان دائمًا يحتفظ بسيجارة مشتعلة فى فمه، ويظل يشعلها بمجرد الانتهاء من سيجارة.
أثناء مارثون
وأثار تشين، الذى أطلق عليه لقب "الأخ المدخن"، جدلا على وسائل التواصل الاجتماعى الصينية، حيث أشاد بعض المستخدمين بقدراته الرياضية، وانتقده آخرون لترويجه لعادة غير صحية وأيضا تعريض العدائين الآخرين لدخان التبغ الضار، وهذا الشهر، مُنع العم تشين من المشاركة فى سباقات الماراثون لمدة عامين بعد أن دخن مرة أخرى طريقه خلال ماراثون شيامن 2024 فى فوجيان فى 7 يناير، بحسب ما ذكره موقع oddity central.
العم تشين
بعد توقف دام عامين، تم رصد تشين، الذى يقال إنه المؤسس المشارك لجمعية تشجيانغ شيانجو للجرى على الطرق وماراثون مقاطعة تشجيانغ فى مسقط رأسه فى تايتشو بمقاطعة تشجيانغ، خلال ماراثون شيامن هذا العام ومعه سيجارة علامته التجارية فى سيجارته، الفم والتدخين طوال السباق الذى يبلغ طوله 26.2 ميلاً (42.1 كيلومترًا)، وأنهى السباق بزمن محترم قدره 3 ساعات و33 دقيقة، لكن المنظمين لم يعجبوا بذلك.
يشعل سيجارة
فى أعقاب الجدل الدائر حول عادة التدخين لدى العم تشن قبل عامين، اقترحت جمعية ألعاب القوى الصينية قاعدة لحظر الرياضيين الذين يمارسون التدخين خلال المسابقات الرسمية، كان لدى CAA بالفعل قاعدة لاستبعاد المخالفين، والتى نصت على أن "السلوك غير المتحضر من قبل العدائين مثل التغوط فى العراء أو التدخين أو الدوس على أحواض الزهور أو المساحات الخضراء التى تؤثر على السباق وسلامة العدائين الآخرين سيؤدى إلى فقدان الأهلية"، ولكن الآن أدت عادته
إلى منعه من المشاركة فى أى سباقات ماراثونية رسمية خلال العامين المقبلين.
تلقى العم تشين ردود فعل إيجابية على موقع سينا ويبو، النسخة الصينية من موقع إكس (تويتر)، حيث علق معظم المستخدمين بأن عادة التدخين التى يمارسها لا ينبغى أن ترتبط بما يعتبر نشاطًا صحيًا وأن العدائين الآخرين بهذه الطريقة لن يضطروا إلى تنفس دخان التبغ أثناء السباقات.
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