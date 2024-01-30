ياسر الخوانكى يفوز بالمركز الأول 4 مرات مكرر فى سباقات الزاجل على تجمع محافظات مصر

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- Youm7) تحتل سباقات الحمام فى الزاجل فى مصر مكانة كبيرة وتولى اهتماما بليغا من المتسابقين والمنظمين لتلك السباقات التى تتسم بالسرعة الجنونية، كما يصفها هواة السباقات فيما شهدت سباقات الحمام الزاجل لمسافة 350 كم،
حيث نظمت محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية سباق الحمام الزاجل بمشاركة
8100 طائرا، فكان نقطة الانطلاق محافظة المنيا حيث شارك فى السباق نوادى وجمعيات 5 محافظات، فيما حافظ المتسابق ياسر الخوانكى على الصدارة، بتتويجه بالمركز الأول مكرر 4 مرات بسرعة تصل إلى 1348 مترًا فى الدقيقة الواحدة أى ما يعادل كيلو ونصف الكيلو متر فى الدقيقة تقريبا، فيما فاز بالمركز الثانى والثالث حاتم سكر والمركز الثالث والرابع المتسابق أشرف الزقطة، ثم محمود الطناني و سيد عبد المحسن يليهم عصام وعمرو عرفة ومحمود عبد الجليل
تحتل رياضة سباقات الحمام الزاجل فى مصر مكانة كبيرة بين المتسابقين وهواة الحمام الزاجل حيث السباقات المحلية التى يخوضها المتسابقين فى النوادى والجمعيات الفرعية التى تخضع للاتحاد المصرى لسباقات الحمام الزاجل ومن ثم تأتى سباقات تجمع كل النوادى أو ما يعرف بسباق تجمع عموم الجمهورية.
نتيجة سباقات تجمع محافظات مصر
نتيجة سباقات الحمام الزاجل
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