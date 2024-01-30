الأمير ويليام يؤجل واجباته الملكية للاعتناء بزوجته كيت بعد خضوعها لجراحة

MENAFN - Youm7) يبدو أن الأمير ويليام يعطى الأولوية لزوجته كيت ميدلتون أميرة ويلز من أجل دعمها بعد الجراحة التى أجريت لها فى البطن، ووفقًا لتقرير ET Online، من غير المتوقع أن يعود الملك المستقبلى إلى الارتباطات الملكية على الفور لأنه يعطى الأولوية لدعم ورعاية زوجته التى عادت إلى المنزل بعد أسبوعين من الجراحة.

ونقلاً عن مصدر ملكى، فإن الأمير ويليام تراجع مؤقتًا عن واجباته الملكية من أجل رعاية زوجته، وليس من المتوقع أن يعود إلى ارتباطاته على الفور.

يأتى هذا فيما عادت كيت ميدلتون أميرة ويلز إلى منزلها فى قلعة وندسور، أمس الاثنين، بعد إقامة لمدة أسبوعين فى مستشفى "لندن كلينك" إثر إجرائها عملية جراحية فى البطن.

كيت ميدلتون والأمير ويليام

ومن غير المتوقع أن تقوم أميرة ويلز، 42 عامًا، بواجباتها الرسمية إلا بعد عيد الفصح، ودخلت كيت إلى المستشفى قبل 14يومًا، تحديدًا يوم الثلاثاء 16يناير، حيث قال مساعدوها الملكيون إنها "تحرز تقدمًا جيدًا" وستواصل الآن تعافيها من المنزل، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وكشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن عودة كيت إلى المهام الرسمية ستعتمد على المشورة الطبية فى وقت قريب، وسيعود ويليام إلى الارتباطات العامة بمجرد استقرار حالتها، وفى الوقت نفسه، يبقى الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، فى عيادة لندن بعد ظهر اليوم، بعد أن تم قبوله يوم الجمعة الماضى، لإجراء عملية جراحية لتضخم البروستاتا.







ويشار إلى أن الملك تشارلز، زار زوجة ابنه كيت ميدلتون، صباح الجمعة الماضى، قبل إجراء العملية، كما زارتها زوجته الملكة كاميلا، أربع مرات فى المستشفى فى مارليبون.

بدوره، قال متحدث باسم قصر كنسينجتون: إن "أميرة ويلز عادت إلى منزلها فى وندسور لمواصلة تعافيها من الجراحة، إنها تحرز تقدمًا جيدًا"، وتابع :"يود الأمير والأميرة أن يتقدما بالشكر الجزيل للفريق بأكمله فى عيادة لندن، وخاصة طاقم التمريض المتفاني، على الرعاية التى قدموها"، وتابع: "لا تزال عائلة ويلز تشعر بالامتنان للتمنيات الطيبة التى تلقتها من جميع أنحاء العالم".