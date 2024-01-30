4 أبراج عاشقة للعطور.. ذوقهم مميز ولا يمكنهم التوقف عن شرائها

MENAFN - Youm7) العطور تلعب دورًا مهمًا في حياة الكثيرين، فهي ليست مجرد رائحة ممتعة، بل تعكس أيضًا الشخصية والذوق. بينما يستخدم الكثيرون العطور بشكل عام، هناك فئة من الأشخاص لديها ذوق مميز ولا يمكنها الخروج من المنزل دون العطر. بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، العطر ليس مجرد منتج تجميلي، بل هو جزء لا يتجزأ من هويتهم وطريقة تعبيرهم عن أنفسهم. يعتبرون العطر كنوع من التحف الفنية التي تعبق بالأناقة والجاذبية، ويسعون دائمًا لاختيار العطور الفريدة والمميزة التي تعكس تفرد ذوقهم الشخصي وتميزهم عن الآخرين.ووفقًا لخبيرةالأبراجمايا ناجي، فإن هناك 4 أبراج يتميز مواليدها بهذا العشق الكبير للعطور:





زجاجة برفان أبراج عاشقة لشراء العطور: برج الأسد:

يعرف عن برج الأسد أنه شخصية تهتم كثيرًا بمظهرها وصورتها والانطباع الذي تترك لدى الآخرين، كما تهتم بلفت الأنظار وجذب الانتباه والعطر يعد من أهم أدوات مولود برج الأسد للفت الأنظار إلى وجوده المميز، لذا يحرص على شراء العطور الفريدة ويخصص جزءًا كبيرًا من ميزانيته لذلك.



برج الثور:



يعرف عن برج الثور بأنه شخص

قوي صاحب شخصية قوية محب للرفاهية والفخامة، وهو ما يجعله يبحث دائمًا عن العطور المميزة الغالية الثمن، محب لاقتناء الأنواع النادرة التي تجعل الآخرون يتساءلون عن نوع العطر الذي يستخدمه.

برج الحمل:



مولود برج الحمل من الأبراج العاشقة للنظافة والعناية

الشخصية بشكل كبير جدًا، لذا يحب العطور ذات الرائحة المنعشة الجذابة التي تعطيه طيلة الوقت شعورًا بالانتعاش والنظافة. ويحب مولود برج الحمل شراء أغلى أنواع عطور بالإضافة إلى أنه أحيانا يقدمها هدايا للأشخاص المقربين منه.

برج القوس:

يتصف مولود برج القوس بأنه شخصية مهووسة بالسفر والخروج، لذا يهتم بشكل كبير جدَا بالنظافة الشخصية،

كونه شخص كثير الحركة يفضل أن يكون على أفضل حال، أيضًا يحب برج القوس أن يميز بالروائح القوية، بالإضافة إلى أنه محب لشراء العطور بشكل شبه أسبوعي، ويحب أن يوفر عطره المفضل قبل الانتهاء منه بشهور .

عطرتسوق



