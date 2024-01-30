4 أبراج عاشقة للعطور.. ذوقهم مميز ولا يمكنهم التوقف عن شرائها

(MENAFN
- Youm7) العطور تلعب دورًا مهمًا في حياة الكثيرين، فهي ليست مجرد رائحة ممتعة، بل تعكس أيضًا الشخصية والذوق. بينما يستخدم الكثيرون العطور بشكل عام، هناك فئة من الأشخاص لديها ذوق مميز ولا يمكنها الخروج من المنزل دون العطر. بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، العطر ليس مجرد منتج تجميلي، بل هو جزء لا يتجزأ من هويتهم وطريقة تعبيرهم عن أنفسهم. يعتبرون العطر كنوع من التحف الفنية التي تعبق بالأناقة والجاذبية، ويسعون دائمًا لاختيار العطور الفريدة والمميزة التي تعكس تفرد ذوقهم الشخصي وتميزهم عن الآخرين.
ووفقًا لخبيرة
الأبراج
مايا ناجي، فإن هناك 4 أبراج يتميز مواليدها بهذا العشق الكبير للعطور:
زجاجة برفان أبراج عاشقة لشراء العطور: برج الأسد:
يعرف عن برج الأسد أنه شخصية تهتم كثيرًا بمظهرها وصورتها والانطباع الذي تترك لدى الآخرين، كما تهتم بلفت الأنظار وجذب الانتباه والعطر يعد من أهم أدوات مولود برج الأسد للفت الأنظار إلى وجوده المميز، لذا يحرص على شراء العطور الفريدة ويخصص جزءًا كبيرًا من ميزانيته لذلك.
برج الثور:
يعرف عن برج الثور بأنه شخص
قوي صاحب شخصية قوية محب للرفاهية والفخامة، وهو ما يجعله يبحث دائمًا عن العطور المميزة الغالية الثمن، محب لاقتناء الأنواع النادرة التي تجعل الآخرون يتساءلون عن نوع العطر الذي يستخدمه.
برج الحمل:
مولود برج الحمل من الأبراج العاشقة للنظافة والعناية
الشخصية بشكل كبير جدًا، لذا يحب العطور ذات الرائحة المنعشة الجذابة التي تعطيه طيلة الوقت شعورًا بالانتعاش والنظافة. ويحب مولود برج الحمل شراء أغلى أنواع عطور بالإضافة إلى أنه أحيانا يقدمها هدايا للأشخاص المقربين منه.
برج القوس:
يتصف مولود برج القوس بأنه شخصية مهووسة بالسفر والخروج، لذا يهتم بشكل كبير جدَا بالنظافة الشخصية،
كونه شخص كثير الحركة يفضل أن يكون على أفضل حال، أيضًا يحب برج القوس أن يميز بالروائح القوية، بالإضافة إلى أنه محب لشراء العطور بشكل شبه أسبوعي، ويحب أن يوفر عطره المفضل قبل الانتهاء منه بشهور .
عطر
تسوق
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