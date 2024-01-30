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أحمد غنيم: نعمل على إظهار الحضارة المصرية عبر الفعاليات والمبادرات

1/30/2024 2:32:31 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إن إدارة هيئة المتحف تحرص على أن يكون منارة لإظهار الحضارة المصرية عبر التاريخ وبكافة عناصرها.



جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان "ذاكرة الحضارة.. المتحف القومي للحضارة المصرية" وشارك فيها بجانب الدكتور أحمد غنيم كل من الدكتور فريد فاضل الموسيقار والفنان التشكيلي، وعازفة الهارب الدكتورة منال محي الدين، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، وأدارها الإعلامي عبدالفتاح الجبالي.



أشار الدكتور أحمد غنيم إلى أن هيئة المتحف أطلقت العديد من المبادرات كمبادرة السينما والحضارة، بالتعاون مع مختلف الجهات، وتهدف لكيفية عرض السينما للحضارة المصرية، ومبادرة "طبلية مصر" التي تعمل على إظهار التراث المصري فيما يتعلق بالطعام المصري المختلف.



من جانبه أثنى الدكتور فريد فاضل على الفعاليات التي يجريها المتحف القومي للحضارة المصرية، وتنوعها، وقال إنها تماثل الفعاليات التي تقيمها المتاحف العالمية، ويضرب مثال لكيف تكون المتاحف الأثرية منارة ثقافية تجذب الجميع.



وقالت الدكتورة منال محيى الدين إن افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية كان له صدى عالمي، مشيرة إلى أن أهم ما يميز المتحف أنه يضم الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحالي، بجانب المومياوات الملكية، بجانب استضافته للكثير من الفعاليات الفنية والثقافية.














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