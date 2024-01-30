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22.5 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة فى مصر خلال 11 شهرا

1/30/2024 2:32:31 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفع إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر إلى 22.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023 مقابل 18.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 22.7%، وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين خلال شهر نوفمبر وحده 2.3 مليار جنيه مقارنة مع 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 29%، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.



وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023 حوالي 67.4 مليار جنيه، مقابل 52 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 29.6%.



وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 34 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023، مقابل 21.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 58.2%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 33.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023، مقابل 30.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 9.6%.



وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 30.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023 مقابل 24.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 28%.



وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 13.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023، مقابل 9.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 48.4%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 17.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023، مقابل 14.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 15.3%.












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