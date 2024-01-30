22.5 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة فى مصر خلال 11 شهرا

(MENAFN
- Youm7) ارتفع إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر إلى 22.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023 مقابل 18.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 22.7%، وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين خلال شهر نوفمبر وحده 2.3 مليار جنيه مقارنة مع 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 29%، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023 حوالي 67.4 مليار جنيه، مقابل 52 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 29.6%.
وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 34 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023، مقابل 21.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 58.2%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 33.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023، مقابل 30.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 9.6%.
وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 30.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023 مقابل 24.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 28%.
وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 13.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023، مقابل 9.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 48.4%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 17.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023، مقابل 14.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 15.3%.
MENAFN30012024000132011024ID1107788387
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.