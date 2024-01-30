470 مليار جنيه أجورا للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة بموازنة 23/24

MENAFN - Youm7) خصصت الحكومة470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالى 23/2024

ورفعت وزارة المالية بند الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 60 مليار جنيه لتصل إلى 470 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الجديدة 2023/2024 بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 410 مليار جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلي بنسبة نمو قدرها 14.6%، وذلك استمرارًا لتحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإدارة للدولة.

وأقرت الدولة المصرية حزم مالية وتوسعها في المنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة، ونحو 100 مليار جنيه إضافية تتحملها الدولة المصرية هذا العام لتوفير السلع بأسعار مخفضة بواقع نحو 54 مليار جنيه عبء إضافي للسلع التموينية والخبز، ونحو 45 مليار جنيه عبء إضافى للمواد البترولية (السولار والبوتجاز)

كما تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

وبلغت قيمة مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، خلال خطة العام المالى الحديد 23/2024، بزيادة تقدر بنحو 48.8٪ عن العام المالي الماضي، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.







