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وزيرة التخطيط تلتقى بالقيادات والعاملين بالعاصمة الإدارية للمحافظة

1/30/2024 2:32:31 PM
(MENAFN- Youm7) التقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالقيادات والعاملين بالعاصمة الإدارية لمحافظة الوادي الجديد، وذلك خلال زيارتها للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية. حضر اللقاء اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، د. هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، د. محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال اللقاء أكدت د. هالة السعيد أن محافظة الوادي الجديد تتميز بوجود عدد من المشروعات التنموية، موضحة أن التنمية حقيقية تكون على مستوى المحافظات من خلال المشروعات الموجودة على أرض الواقع، مشيرة إلى مشروعات القرى النموذجية والمشروعات الزراعية بالمحافظة ومشروعات الخدمات الطبية والتعليمية، ومجمع الخدمات الحكومية المتميز وغيرها من المشروعات بالمحافظة.

كما أكدت السعيد أن نجاح الوادي الجديد في وجود هذا الكم من المشروعات المطورة يرجع إلى وجود قيادة متميزة وكفاءة العاملين بالمحافظة، موضحة أن محافظة الوادي الجديد تتميز بوجود مقومات طبيعية بتوافر كبير للطاقة الشمسية بالمحافظة مما أسهم في إقامة محطة للطاقة الشمسية بها، لتصبح من المحافظات الرائدة في توفير طاقة شمسية متجددة.

وأوضحت السعيد أن الوادي الجديد تعد نموذج متميز وفريد في تطوير المباني الحكومية، فهي المحافظة الوحيدة التي تمتلك مجمع للخدمات الحكومية بهذا الشكل المتميز والمتطور.

وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدور السيدات العاملات بالمحافظة، مشيدة بدور المرأة المتميزة التي تقود عملية التنمية بالوادي الجديد، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة لتمكين المرأة المصرية، مشيرة إلى حصول المحافظة على الجوائز الأولى في عدد من المبادرات والمسابقات مثل جائزة مصر للتميز الحكومي وحصولها على جائزة أفضل مركز وأفضل قرية وأفضل موظف حكومي، بالإضافة إلى حصولها على المركز الأول بمشروع المنزل الريفي صديق البيئة كأفضل مشروع أخضر ذكي بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.


















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