علي بدرخان: خمسون عاما مع السينما.. كتاب جديد للكاتب حسن حداد

(MENAFN
- Youm7) أصدر الكاتب والناقد البحريني حسن حداد كتابه الجديد بعنوان "علي بدرخان: خمسون عاماً مع السينما"، وهو من تقديم الكاتب والناقد محمود عبد الشكور، حيث يقول: "سعدتُ بهذا الكتاب الجديد، الموجز والمكثف، لصديقي العزيز الناقد السينمائي البحريني، وعاشق الأفلام الشغوف، حسن حدّاد، والذي خصصه لسيرة ومسيرة المخرج المصري الكبير على بدرخان، صاحب الأفلام القليلة، الهامة والمؤثرة والمتميزة، شكلا ومضمونا، سواء في تاريخ السينما المصرية، أو في تاريخ السينما العربية على وجه العموم".
وأضاف: "أسعدني أكثر التفات حسن حدّاد، المتابع الدؤوب، والذي يعرف قيمة الأرشيف والتواريخ، الى ارتباط صدور الكتاب، بمناسبة مرور نصف قرن على عرض أول فيلم سينمائي لعلي بدرخان في ديسمبر من العام 1973، وهي سنة تاريخية بالنسبة لمصر، ولمخرجنا الكبير، لاشك أنها مناسبة تستحق الاحتفال والتأمل، وتستأهل تقديم مراجعة، ولو سريعة خاطفة، لمنجز على بدرخان، الذي أثبت أن البصمة ليست بكثرة الأفلام، ولكن بتأثيرها وقيمتها وأهميتها، والذي ابتعد عن الإخراج السينمائي منذ سنوات طويلة، وتحديدا منذ عرض فيلم "الرغبة" في العام 2001، ولكن أفلامه ما زالت حية في الذاكرة، ومازالت تُستقبل بحفاوة جماهيرية ونقدية، سواء عند عرضها في التليفزيون، أو عند عرضها سينمائيا، مثلما حدث مؤخرا بعرض مجموعة من أبرز أفلامه في سينما زاوية بالقاهرة، وفي نسخ مرممة، ووسط حضور كبير لافت من أجيال شابة، لم تعاصر العروض الأولى لهذه الأفلام".
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