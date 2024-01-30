علي بدرخان: خمسون عاما مع السينما.. كتاب جديد للكاتب حسن حداد

وأضاف: "أسعدني أكثر التفات حسن حدّاد، المتابع الدؤوب، والذي يعرف قيمة الأرشيف والتواريخ، الى ارتباط صدور الكتاب، بمناسبة مرور نصف قرن على عرض أول فيلم سينمائي لعلي بدرخان في ديسمبر من العام 1973، وهي سنة تاريخية بالنسبة لمصر، ولمخرجنا الكبير، لاشك أنها مناسبة تستحق الاحتفال والتأمل، وتستأهل تقديم مراجعة، ولو سريعة خاطفة، لمنجز على بدرخان، الذي أثبت أن البصمة ليست بكثرة الأفلام، ولكن بتأثيرها وقيمتها وأهميتها، والذي ابتعد عن الإخراج السينمائي منذ سنوات طويلة، وتحديدا منذ عرض فيلم "الرغبة" في العام 2001، ولكن أفلامه ما زالت حية في الذاكرة، ومازالت تُستقبل بحفاوة جماهيرية ونقدية، سواء عند عرضها في التليفزيون، أو عند عرضها سينمائيا، مثلما حدث مؤخرا بعرض مجموعة من أبرز أفلامه في سينما زاوية بالقاهرة، وفي نسخ مرممة، ووسط حضور كبير لافت من أجيال شابة، لم تعاصر العروض الأولى لهذه الأفلام".

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