عائشة البصرى : كتب إحدى رواياتى فى ثلاثة أشهر خوفا من الموت

MENAFN - Youm7) تحدثت الشاعرة والروائية المغربية عائشة البصرى خلال ندوة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 55، عن مشوارها الأدبي ومدى ارتباط الشعر بالرواية والقصص القصيرة.

خلال الندوة

وعبرت الشاعرة المغربية عائشة البصري عن حزنها بسبب الأحداث العدوانية التي تشهدها دولة فلسطين، وهى الفترة التي أحدثت انفجار شعري لديها جعلها تكتب قصيدة عن الأحداث في قطاع غزة جراء العدوان الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن زمن الكتابة الإبداعي يأتي بعد زمن الأحداث السياسية، نظرًا لتفاعل يحدث بداخلك جراء الأحداث، ولكن الكتابة تأخذ وقتا طويلا حتى تنتهى، ولذلك يجب علينا أن نبتعد عن الحدث قليلا حتى نستطيع أن نكتب، على عكس ما حدث معي في الرواية التى كتبتها أثناء انتشار وباء كورونا كنت أخاف أن أتوفى قبل أن انتهى من كتابة الرواية، وهو ما جعلني أن أعمل سريعا للانتهاء من كتابتها في ثلاثة أشهر فقط.

ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.



