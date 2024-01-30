وادى الزهور الزرقاء.. قصة للأطفال لـ محمد مندور فى معرض الكتاب

وقامت بتنفيذ رسومات القصة فنانة رسوم الأطفال الأرمنية الشهيرة نايرا أهارونيان، ضمن مشروع ثقافي مشترك للأطفال مع الكاتب المصري محمد ، كانت أولى إصداراتهما تحت عنوان "لعبة هايك" وحملت بين طياتها ملامح عن الثقافة الأرمينية بهدف دعم التواصل الحضاري بين الأطفال العرب والأرمن. وتتم طباعة السلسلة برعاية بطريركية الأرمن الأرثوذكس بمصر.

وتدور أحداث قصة "وادي الزهور الزرقاء" حول بطل السلسلة القصصية "هايك" الذي يقوم مغامرة جديدة إلى أرمينيا لإنقاذ وادي الزهور من التدمير وإعادة زراعته مرة أخرى.

ويقول محمد مندور إن رحلة هايك لإعادة الحياة إلى وادي الزهور الزرقاء تمثل رسالة لكل أطفال العالم عن أهمية

الأشجار والمناطق الخضراء بوصفها الرئة والقلب النابض لمدن العالم، لتكون صالحة للعيش، فالزهور والأشجار لم تخلق لإمتاع الأبصار فقط لكنها وسيلة مهمة للتخفيف من وطأة تغير المناخ وتحسين جودة الهواء.

يذكر أن محمد مندور كاتب وباحث في التراث، صدر له عدة كتب ودراسات علمية، ومن مؤلفاته كتاب "حكاية عملات مصر والسودان" الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر 2014، وكتاب "ديانة القاهرة" عن دار المعارف المصرية 2016، وكتاب "سيمفونية البشر والحجر" عن دار بتانة 2017 كما شغل محمد مندور منصب المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة والمتحدث الرسمي بين عامي 2015 و2016، كما كان عضوا لدورتين متتاليتين في لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة بمصر خلال الفترة من 2016 إلى 2019م، وترأس لجنة تحكيم جائزة المبادرات الشبابية الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال أعوام 2016 و2017، فضلا عن عضويته بعدد من اللجان الفنية والعلمية لعدة مؤتمرات علمية وثقافية.