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العراب حكايات من دفتر أحمد خالد توفيق لـ إيهاب مصطفى بمعرض الكتاب

1/30/2024 2:32:29 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثًا عن دار تشكيل للنشر والتوزيع كتاب "العراب.. حكايات من دفتر أحمد خالد توفيق"، للكاتب الصحفي إيهاب مصطفى، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 والذي بدأت فعالياته في الـ 24 من شهر يناير الجاري وتستمر حتى الـ 6 من شهر فبراير المقبل.
يقول سيد شعبان مدير دار تشكيل عن الكتاب: "هو مفاجأة الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، وللعلم فإن الكتاب كان قد انتهى العمل عليه منذ أكثر من عامين، لكننا آثرنا التريث والانتظار لأمور كانت في الحسبان".
ويقول إيهاب مصطفى مؤلف الكتاب: "رحلة بحث كبيرة بدأت بعد وفاة أحمد خالد توفيق عام 2018، فذهبت إلى مسقط رأسه بطنطا وقابلت ابنه الدكتور محمد أحمد خالد توفيق وصديقه المقرب أبهج أديب ودارت الكثير من الحوارات كانت نواة لهذا الكتاب".
وصدر إيهاب مصطفى الكتاب بقوله: "تحدث أحمد خالد توفيق كثيرًا عن الكتابة، لكنه لم يتطرق كثيرا إلى حياته الشخصية ونشأته وتفاصيلها، ومن هنا فكرت في كتاب يجمع كل ما لم يقله أحمد خالد توفيق، نشأته وتعليمه وأصدقاؤه وحكاياته وما سر هذا التقارب بينه وبين نبيل فاروق..
 كان السبب في ذلك أن الكثير منا كبر على أعماله والكثير منا حدد مستقبله في الكتابة بناء علي ما قرأه له..
 قرأنا له كثيرا.. لكننا لم نقرأ عنه
 هذ الكتاب يدور حول أحمد خالد توفيق.. الإنسان"
وقد صدر للكاتب إيهاب مصطفى
عددا من الأعمال الأدبية وهي المجموعة القصصية "كما يليق بمجنون"، والمجموعة القصصية "اسمها زينب"، وراية "صك الغفران" ورواية "مقام الشيخ أمين"، وأخيرا طرح كتابه الجديد "وداع الكبار" والذي يدور حول أواخر الأيام في حياة المبدعين عن دار تويا للنشر والتوزيع، وفاز بجائزة نقابة الصحفيين لعام 2021.

رواية العراب

الكاتب الصحفي إيهاب مصطفى








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