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مايكروسوفت: قواعد متجر التطبيقات الجديدة من أبل خطوة فى الاتجاه الخاطئ

1/30/2024 2:32:24 PM
(MENAFN- Youm7) أثارت خطة أبل الجديدة للامتثال للوائح التقنية للاتحاد الأوروبى انتقادات بالفعل من قبل تيم سوينى
الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games وSpotify.



والآن تفكر مايكروسوفت في مخاوفها الخاصة، واصفة التغييرات التى طرأت على متجر التطبيقات فى الاتحاد الأوروبى بأنها "خطوة فى الاتجاه الخاطئ، وفقا لتقرير theverge.



واقترحت شركة أبل فرض رسوم التكنولوجيا الأساسية الجديدة للتطبيقات التى ترغب فى العمل في متاجر تطبيقات الطرف الثالث في الاتحاد الأوروبي، وسيتطلب الأمر من المطورين الذين يستخدمون متاجر تطبيقات الطرف الثالث دفع 0.50 يورو لكل تثبيت سنوى للتطبيق بعد مليون عملية تنزيل، وستظل Apple أيضًا تحصل على عمولة بنسبة 17% من المطورين الذين يختارون استخدام معالجات الدفع التابعة لجهات خارجية.



وتقول سارة بوند، رئيسة شركة Xbox، في منشور على موقع X : "إن سياسة أبل الجديدة هي خطوة في الاتجاه الخاطئ، ونأمل أن يستمعوا إلى التعليقات حول خطتهم المقترحة وأن يعملوا على تحقيق مستقبل أكثر شمولاً للجميع .



وأصبحت بوند الآن مسؤولاً عن الإشراف على جميع أعمال منصة Xbox والأجهزة الخاصة بشركة Microsoft، تمامًا كما تأمل الشركة في إطلاق متجر Xbox للهواتف المحمولة الخاص بها.



وتعمل مايكروسوفت
بهدوء على إنشاء متجر Xbox للهواتف المحمولة والذي قد يتم إطلاقه في أقرب وقت هذا العام، وتم تصميم متجر Xbox للهواتف المحمولة كبديل لهيمنة Apple وGoogle على متاجر ألعاب الهواتف المحمولة، وسيعتمد على محتوى من Activision Blizzard، مثل Call of Duty: Mobile، وCandy Crush Saga - وهما لعبتان للهواتف المحمولة تتمتعان بشعبية كبيرة نشرتهما Activision وKing، على التوالي.



وناقش الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Gaming فيل سبينسر سابقًا إمكانات متجر Xbox للهواتف المحمولة العام الماضي، مشيرًا إلى
قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي باعتباره "فرصة كبيرة" لشركة Microsoft.



ووصف تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، تغييرات متجر تطبيقات Apple بأنها "قمامة ساخنة"، وقال إن "خطة Apple لإحباط قانون الأسواق الرقمية الجديد في أوروبا هي مثال جديد مخادع للامتثال الضار، وخاض سويني معركة قانونية طويلة الأمد
ضد سياسات متجر تطبيقات Apple ومعالجة الدفع في الولايات المتحدة.





كما اتهمت Spotify شركة Apple بـ "الابتزاز" من خلال ضريبة متجر التطبيقات الجديدة هذه ، وتدعو الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقول المفوضية الأوروبية إنها
ستصدر ردًا على التغييرات التي أجرتها شركة أبل
عندما تدخل اللوائح حيز التنفيذ رسميًا في شهر مارس، ووعدت باتخاذ "إجراءات قوية" إذا لم تكن "الحلول المقترحة من شركة أبل جيدة بما فيه الكفاية".



وقد يؤدي رد فعل مايكروسوفت على التغييرات الأخيرة في سياسة Apple أيضًا إلى حدوث مشكلة لتطبيق Xbox Cloud Gaming المحتمل على نظام التشغيل iOS.



وافتتحت Apple متجر App Store لخدمات الألعاب السحابية الأسبوع الماضي، في نفس الوقت الذي أعلنت فيه عن سياسات متجر التطبيقات الجديدة لأسواق الاتحاد الأوروبي، وكتبت شركة آبل في منشور على مدونتها: "يمكن للمطورين الآن تقديم تطبيق واحد مع القدرة على بث جميع الألعاب المعروضة في كتالوجهم".



ولم تتفاعل Nvidia وMicrosoft وموفرو الألعاب السحابية الآخرون مع قبول Apple لخدمات الألعاب السحابية. ما زلنا ننتظر معرفة ما إذا كانت تغييرات Apple كافية لإقناع هؤلاء المزودين بنشر تطبيقات iOS لخدماتهم.












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