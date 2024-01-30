أبل تحذر من تعديلات قانون المملكة المتحدة المقترح لحماية المستخدم.. تفاصيل

MENAFN - Youm7) حذرت شركة أبل من التغييرات المقترحة على تشريعات المراقبة البريطانية، حيث تمنح حكومة المملكة المتحدة صلاحيات غير مسبوقة لمنع إصدار تحديثات البرامج سرًا فى أى بلد آخر دون علم المستخدمين، وفقاً لموقع macrumors.

وتخطط حكومة المملكة المتحدة لتحديث قانون صلاحيات التحقيق (IPA)، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2016 ويسمح لوزارة الداخلية البريطانية بحظر بعض الخدمات المشفرة من خلال إصدار ما يسمى إشعار القدرة الفنية (TCN)، حيث يسمح القانون المحدث الذي أصدره البرلمان، والذي أطلق عليه النقاد اسم "ميثاق المتلصص"، لوزارة الداخلية برفض تحديثات الأمان والخصوصية دون إخبار الجمهور.

تعارض شركة أبل مطلب إبلاغ وزارة الداخلية بأي تغييرات تطرأ على ميزات أمان المنتج قبل إصدارها، ومطالبة الشركات غير الموجودة في المملكة المتحدة بالامتثال للتغييرات التي من شأنها أن تؤثر على منتجاتها عالميًا، وضرورة اتخاذ الإجراء فورًا إذا طُلب منها ذلك.

وقالت شركة أبل في بيان: "نحن قلقون للغاية بشأن التعديلات المقترحة على قانون سلطات التحقيق (IPA) المعروضة الآن على البرلمان، مما يعرض خصوصية المستخدمين وأمنهم للخطر".

وأضافت أبل في البيان، "إنه تجاوز غير مسبوق من قبل الحكومة، وإذا تم سنه، يمكن للمملكة المتحدة أن تحاول الاعتراض سرًا على إجراءات حماية المستخدم الجديدة على مستوى العالم، مما يمنعنا من تقديمها للعملاء على الإطلاق".

في رسالة بتاريخ يوليو 2023 إلى وزارة الداخلية، قالت شركة آبل إن التغييرات المقترحة "من شأنها قمع الابتكار، وخنق التجارة، وعندما تقترن بالتطبيق المزعوم خارج الحدود الإقليمية، تجعل وزارة الداخلية هي المحكم العالمي الفعلي لمستوى أمن البيانات والتشفير".

وقالت الشركة أيضًا إنها ستفكر في سحب خدمات مثل FaceTime

وiMessage

من المملكة المتحدة بدلاً من المساس بالأمن المستقبلي.