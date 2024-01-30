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تقرير: أبل باعت 200 ألف سماعة رأس Vision Pro حتى الآن

1/30/2024 2:32:24 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث لموقع MacRumors، الذي يستشهد بمصدر مطلع على أرقام مبيعات شركة أبل، فقد باعت الشركة 200 ألف وحدة Vision Pro منذ أن أصبح الجهاز متاحًا للطلب المسبق في 19 يناير.



ويتماشى هذا تقريبًا مع تقديرات المحلل Ming-Chi Kuo بأن شركة أبل باعت ما بين 160.000 إلى 180.000 وحدة في أول يومين، وتوقع Kuo في الأصل أن يكون لدى أبل ما بين 60.000 إلى 80.000 وحدة في المخزون ليوم الإطلاق، ويشير رقم 200000، إذا كان دقيقًا، إلى أن مبيعات الطلب المسبق قد تباطأت منذ عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.



مع انتقال أوقات الشحن إلى شهر مارس بعد وقت قصير من فتح الطلبات المسبقة، وعدم توفر جميع المخزون في متجر أبل، فقد تم بيع Vision Pro بشكل أساسي، ويصبح متاحًا للشراء رسميًا في 2 فبراير، ولكن قد يكون من المستحيل الحصول عليه في ذلك التاريخ.



ويبدأ سعر Vision Pro من 3499 دولارًا، ويتجاوز السعر 4000 دولار مع الإضافات، وهو متاح حاليًا في الولايات المتحدة فقط، على الرغم من أن كو توقع مؤخرًا أن شركة أبل ستجعل سماعة الرأس متاحة دوليًا قبل مؤتمر المطورين العالمي في يونيو من هذا العام، وهناك أيضًا تقارير تفيد بأن شركة أبل تعمل بالفعل على إصدارات الجيل التالي من Vision Pro والتي يجب أن تكون أقل تكلفة بكثير.














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