زي النهارده.. انطلاق المركبة الفضائية رينجر 6 إلى القمر 30 يناير 1964

(MENAFN
- Youm7) "زي النهارده" منذ 60 عاما، أطلقت وكالة ناسا المركبة الفضائية رينجر 6 فى مهمة للحصول على أول صور قريبة على الإطلاق لسطح القمر، في 30 يناير 1964، وفقاً لموقع space.
حملت المركبة الفضائية ست كاميرات تلفزيونية لنقل مقاطع فيديو وصور للقمر، لكن الكاميرات تعطلت، ولم يتم إرجاع أي صور على الإطلاق، وكانت هذه هي المهمة السادسة الفاشلة لبرنامج رينجر.
لم يكن الكونجرس الأمريكي
سعيدًا بسلسلة الإخفاقات ودعا إلى إجراء تحقيق في مشاكل الإدارة في مقر ناسا ومختبر الدفع النفاث.
أطلقت ناسا المهمة التالية بعدها، Ranger 7 ، بعد ستة أشهر وحققت نجاحًا هائلاً.
تعمل ناسا علي اكتشاف المجهول في الجو والفضاء، وتبتكر لصالح البشرية، وتلهم العالم من خلال الاكتشاف، بحسب الموقع الإلكتروني للوكالة، وتوظف الوكالة 18 ألف موظف حكومي، ولديها آلاف المتعاقدين، وتبلغ ميزانيتها السنوية 23 مليار دولار.
تمتلك الوكالة 20 مركزًا ومنشأة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع اتجاهات بحثية تشمل مناخ الأرض والشمس والنظام الشمسي وأبحاث وتطوير الطيران، وفي رحلات الفضاء البشرية، تشمل المشاريع الكبيرة محطة الفضاء الدولية وبرنامج أرتميس الذي يهدف إلى هبوط البشر على سطح القمر في وقت لاحق من عشرينيات القرن الحالي.
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