زي النهارده.. انطلاق المركبة الفضائية رينجر 6 إلى القمر 30 يناير 1964

MENAFN - Youm7) "زي النهارده" منذ 60 عاما، أطلقت وكالة ناسا المركبة الفضائية رينجر 6 فى مهمة للحصول على أول صور قريبة على الإطلاق لسطح القمر، في 30 يناير 1964، وفقاً لموقع space.

حملت المركبة الفضائية ست كاميرات تلفزيونية لنقل مقاطع فيديو وصور للقمر، لكن الكاميرات تعطلت، ولم يتم إرجاع أي صور على الإطلاق، وكانت هذه هي المهمة السادسة الفاشلة لبرنامج رينجر.

لم يكن الكونجرس الأمريكي

سعيدًا بسلسلة الإخفاقات ودعا إلى إجراء تحقيق في مشاكل الإدارة في مقر ناسا ومختبر الدفع النفاث.

أطلقت ناسا المهمة التالية بعدها، Ranger 7 ، بعد ستة أشهر وحققت نجاحًا هائلاً.

تعمل ناسا علي اكتشاف المجهول في الجو والفضاء، وتبتكر لصالح البشرية، وتلهم العالم من خلال الاكتشاف، بحسب الموقع الإلكتروني للوكالة، وتوظف الوكالة 18 ألف موظف حكومي، ولديها آلاف المتعاقدين، وتبلغ ميزانيتها السنوية 23 مليار دولار.

تمتلك الوكالة 20 مركزًا ومنشأة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع اتجاهات بحثية تشمل مناخ الأرض والشمس والنظام الشمسي وأبحاث وتطوير الطيران، وفي رحلات الفضاء البشرية، تشمل المشاريع الكبيرة محطة الفضاء الدولية وبرنامج أرتميس الذي يهدف إلى هبوط البشر على سطح القمر في وقت لاحق من عشرينيات القرن الحالي.