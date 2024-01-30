Tuesday, 30 January 2024 11:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بريطانيا تنافس الولايات المتحدة لتصبح دولة فضائية وتخطط لإطلاق صواريخ شهرية

1/30/2024 2:32:24 PM
(MENAFN- Youm7) من الممكن أن تستضيف المملكة المتحدة عمليات إطلاق صواريخ شهرية إلى الفضاء من جزر شيتلاند في أقرب وقت من فصل الصيف، وأعلنت الشركة الألمانية Rocket Factory Augsburg (RFA) أنها تهدف إلى إطلاق أقمار صناعية إلى المدار هذا الصيف في سابقة أوروبية.



ووضعت الشركة أنظارها على ميناء SaxaVord الفضائي، الواقع في أقصى شمال جزيرة Unst، لإطلاقه التاريخي، لكن RFA لن يتوقف عند هذا الحد، وفقًا لما ذكره جورن سبورمان، المدير التجاري للشركة.



وقال سبورمان لوكالة أنباء PA إن الشركة وضعت خططًا لإطلاق صاروخ RFA One الذي يبلغ طوله 30 مترًا، وسعة 1300 كجم، إلى مدار متزامن مع الشمس حول الأرض ، وفقا لتقرير indiatoday.



وقال: "نخطط لأن نكون على المنصة في الصيف ونبدأ حملة (الاختبار)، ثم لدينا محاولة إطلاق أولى متوقعة ونرى كيف ستسير الأمور.



"لدينا في جزر شيتلاند منصة إطلاق مخصصة لـ RFA فقط لذا، لا يوجد ضغط زمني بالنسبة لنا".



المشروع، الذي استغرق إعداده سنوات، سيكون بمثابة "الميدالية الذهبية الأولمبية" للشركة عند نجاحه، ويمكن أن ينطلق أول إطلاق صاروخي مداري للمملكة المتحدة من جزر شيتلاند في أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام.



وسيكون أيضًا جوهرة بعد جهود المملكة المتحدة لاقتناص مكانة أوروبية من خلال صناعة الفضاء المحلية وقدرات الإطلاق، وستقوم الشركة أولاً باختبار مجموعة الإطلاق في ألمانيا وأماكن أخرى، قبل شحن الصاروخ وأقمار الشحن الخاصة به إلى Lerwick، قبل التوجه إلى Unst.



مع فريق مكون من حوالي 300 شخص، قال سبورمان:“نقوم بإجراء اختبار التجميع والخروج الكامل في أوجسبورج.





كما تتم إعادة الدمج النهائي لهذه المراحل وتغليف الهدية، والاختبار النهائي - كل ذلك يحدث في الموقع عند منصة الإطلاق"، وقبل عدة أشهر من الإطلاق، ستجري إذاعة RFA "اختبارًا ساخنًا" لمحركات المرحلة الأولى للصاروخ على منصة الإطلاق.



ويقال إن سكان Unst المحليين، حوالي 600 منهم، يدعمون المشروع، وتابع سبورمان: "إن السكان المحليين يدركون إلى حد كبير حجم الفرصة الكبيرة بالنسبة لهم".












MENAFN30012024000132011024ID1107788374

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث