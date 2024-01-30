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السفير الكويتي: ارتباطنا بالمملكة يتجاوز العلاقات الدولية - جريدة الوطن السعودية

1/30/2024 2:32:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة والكويت وقيادتيهما والمكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة لدى دولة الكويت وشعبها.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت إلى المملكة كأول زيارة خارجية له بعد تسلمه مقاليد الحكم تُجسّد في مضمونها العلاقات الأخوية المتأصلة والراسخة عبر الزمن.
وأوضح أن دولة الكويت والمملكة تتمتعان بعلاقات أخوية على الصعيدين الرسمي والشعبي تتجاوز في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدولية إلى مفهوم الأخوة وأواصر القربى والمصير المشترك.
وأضاف أن الكويت والمملكة تسيران على ذات الطريق في كافة المحافل الدولية وعلى جميع الأصعدة الهادفة إلى دعم السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وينطلقان من رؤية مشتركة لتحقيق الرقي والازدهار لشعبيهما. وأعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة في ختام تصريحه عن تمنياته بأن تتكلل الزيارة بالنجاح لما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين في ظل قيادتيهما الحكيمتين ورؤيتهما الثاقبة نحو مستقبل زاخر ومستقر للمنطقة والعالم.

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