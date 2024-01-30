برعاية أمير مكة..نادي جدة الأدبي يحدد 6 فبراير موعدًا لـقراءة النص

برعاية أمير مكة..نادي جدة الأدبي يحدد 6 فبراير موعدًا لـقراءة النص
التاريخ
1/30/2024 2:31:54 PM
(MENAFN
- Al Watan) برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ تنطلق، في يوم 25 رجب 1445هـ الموافق 6 فبراير 2024م، ولمدة (3) أيام فعاليات الدورة الـ(20) لـ"ملتقى قراءة النص"، الذي ينظمه النادي الأدبي الثقافي بجدة، بالتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا، تحت عنوان "الخطاب الأدبي والنقدي في نادي جدة الأدبي قراءات ومراجعات في منجز المرحلة"، فيما سيكون الأديب الدكتور عبدالله المعطاني الشخصية المكرمة في هذه الدورة.
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