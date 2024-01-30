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برعاية أمير مكة..نادي جدة الأدبي يحدد 6 فبراير موعدًا لـقراءة النص

1/30/2024 2:31:54 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ تنطلق، في يوم 25 رجب 1445هـ الموافق 6 فبراير 2024م، ولمدة (3) أيام فعاليات الدورة الـ(20) لـ"ملتقى قراءة النص"، الذي ينظمه النادي الأدبي الثقافي بجدة، بالتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا، تحت عنوان "الخطاب الأدبي والنقدي في نادي جدة الأدبي قراءات ومراجعات في منجز المرحلة"، فيما سيكون الأديب الدكتور عبدالله المعطاني الشخصية المكرمة في هذه الدورة.

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