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تحديد مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء بعموم مناطق المملكة

1/30/2024 2:31:54 PM
(MENAFN- Al Watan) حدّدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء في المصليات والجوامع في عموم مناطق المملكة, وذلك إنفاذاً لما دعا إليه خادم الحرمين الشريفين من إقامة الصلاة يوم الخميس القادم الموافق العشرين من شهر رجب من العام الجاري 1445هـ.
وأوضحت الوزارة عبر تعميم رسمي وجهته لجميع فروعها , بأنه تم اعتماد إقامة صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة وفقاً لتقويم أم القرى.
ودعت الجميع لأداء تلك السنة النبوية وأن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والإحسان إلى عباده، والإكثار من نوافل الطاعات.

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