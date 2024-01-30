تحديد مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء بعموم مناطق المملكة

(MENAFN
- Al Watan) حدّدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء في المصليات والجوامع في عموم مناطق المملكة, وذلك إنفاذاً لما دعا إليه خادم الحرمين الشريفين من إقامة الصلاة يوم الخميس القادم الموافق العشرين من شهر رجب من العام الجاري 1445هـ.
وأوضحت الوزارة عبر تعميم رسمي وجهته لجميع فروعها , بأنه تم اعتماد إقامة صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة وفقاً لتقويم أم القرى.
ودعت الجميع لأداء تلك السنة النبوية وأن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والإحسان إلى عباده، والإكثار من نوافل الطاعات.
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