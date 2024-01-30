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منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 120 مواطنا ومواطنة

1/30/2024 2:31:54 PM
(MENAFN- Al Watan) صدرَت موافقةُ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 120 مواطناً ومواطنة لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.
وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:
الدكتور/ سلطان بن سياف بن سعد الشهراني ، العقيد / محمد بن ملفي بن محمد الحمادي ، المقدم البحري المهندس/ عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالعزيز العثمان ، يحيى بن عبدالعزيز بن ناصر العبدالله ، رئيس الرقباء متقاعد/ يوسف بن دغيم بن فارس الحربي ، رئيس الرقباء / ماجد بن محمد بن ثاري الماجد ، عبدالله بن حمد بن محمد آل حسين ، عادل بن عبدالله بن عبدالرحمن السويدان ، محمد بن بندر بن محمد العسكر ، عبدالله بن علي بن حسين القحطاني ، راتب بن فواز بن مويهان الشمري ، العريف / أحمد بن وندي بن متعب الحربي ، الملازم أول فني / عبدالعزيز بن منصور بن عبدالله الراجح ، خلاد بن مبارك بن مفلح آل زعير ، أيمن بن منصور بن حسين البسطي ، إبراهيم بن عبدالعزيز بن عامر عبدالعال، محمد بن سعيد بن محمد القحطاني ، يحيى بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العوشن ، مها بنت سليمان بن عبدالله العكوز ، البراء بن علي بن عبدالله الفريح ، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحميدان ، المقدم/ محمد بن إبراهيم بن حسن العمري ، ياسر بن حسين بن علي الردادي ، فهد بن راكان بن إبراهيم القحطاني ، عماد بن سباق بن محمد السحلي ، العريف / سالم بن عبدالله بن سالم العرجاني ، عبدالعزيز بن عثمان بن عبدالله بن فهيد ، النقيب / معاذ بن تركي بن عبدالله الشليل ، النقيب/ مصعب بن أحمد بن محمود البوق ، باسل بن عبدالله بن سليمان الريس ، فارس بن وازن بن مطر المطيري ، مساعد بن محمد بن عبيد المهيزع ، بندر بن عسير بن محمد الشهري ، العريف / أحمد بن محمد بن روق المديفر ، الرقيب أول / مصلح بن سالم بن أحمد الزهراني ، نواف بن عبدالله بن نوح الشهري ، بدر بن تركي بن مرزوق العضياني ، محمد بن أحمد بن حسن البقشي ، أمجد بن عبدالله بن سعد الفواز ، المقدم / عائض بن سعيد بن محمد القحطاني ، النقيب / محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن البريدي ، بندر بن مقبول بن سعيد العمري ، ظافر بن عبدالله بن مصلح العلياني ، الرقيب أول / فيصل بن مقعد بن قعيد المسعودي ، عمر بن مقبل بن سمران المطيري ، فارس بن كديم بن فنخ العنزي ، ابتهال بنت عبدالله بن صالح السدمي ، أبرار بنت فايز بن علي الشهري ، الرائد / مساعد بن علي بن محمد بن نحيت ، نواف بن محمد بن مفلح الرمثي ، سلطان بن إبراهيم بن عسان العنزي ، عبدالعزيز بن إياد بن عيسى العومي ، راكان بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز السبيعي ، الوكيل الرقيب / راكان بن عبيد بن محمد الهاجري ، فهد بن صالح بن عبدالعزيز العجاجي ، رامي بن معوض بن مسلم الجهني ، رانيا بنت محمد بن أحمد المنصور ، العريف / رائد بن عياد بن نوار العصيمي ، الوكيل الرقيب/ رائد بن دباس بن ناجع المطيري ، العقيد الفني / رائد بن محمد بن سعيد عقران ، الرائد / مساعد بن محمد بن عبدالعزيز الملحم ، عبداللطيف بن عبدالله بن سالم الشهري ، النقيب / عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مطر المطيري ، عبدالعزيز بن صالح بن رواف الفهد ، عبدالعزيز بن محمد بن سعيد الغامدي ، عبدالعزيز بن أحمد بن جمعان الزهراني ، عبدالصمد أبن أبوبكر أبن سالم باوزير ، عبدالرحمن بن خالد بن عبدالرحمن عبيد ، عيد بن سيف بن عبدالله التميمي ، فهد بن عبدالله بن سعد الغامدي ، عبدالله بن سعد بن عبدالله الزهراني ، نواف بن صالح من جابر الزهراني , تركي بن عبدالعزيز بن محمد أباحسين ، تركي بن محمد بن جابر الأسمري ، تركي بن أحمد بن محمد الحربي ، تركي بن محمد بن حبيب الرحيلي ، تركي بن محمد بن فلحان السبيعي ، تركي بن سليمان بن صالح السلوم ، تركي بن عبدالله بن بريكان السواط ، الرقيب أول / تركي بن هايف بن مطلق الروقي ، تركي أبن نايف أبن عبدالعزيز بن لبده ، تركي بن معتق بن سعد هباش ، سعيد بن هادي بن دبيس الحياني ، عبدالله بن سفران بن حمود النفيعي ، عبدالكريم بن عيد بن مليحان العنزي ، الرقيب/ خالد بن ظافر بن مفلح القحطاني ، همام بن عبدالرحمن بن سعود اللهيب ، علي بن عبدالعزيز بن عبدالله عسيري ، الوكيل الرقيب/ وجدي بن أحمد بن إبراهيم عقيل ، طلال بن عبدالرحمن بن محمد الهارون ، الرقيب / عبدالرحمن بن نافل بن ماجد السفياني ، الرائد / أحمد بن خالد بن محمد صبر ، عبدالكريم بن ثقيل بن طعيسان العنزي ، علي بن مفلح بن علي الحارثي ، خالد بن عبدالله بن محمد العليان ، عبدالله بن ناصر بن عبدالله الرويشد ، عبدالعزيز بن منصور بن محمد الشيحه ، ثامر بن إبراهيم بن عبدالرحمن الفايز ، فضل بن أحمد بن سليمان الدرسي ، أريج بنت عبدالله بن سعيد العيزري ، خالد بن محمد بن محمود حافظ ، خلف بن مذود بن منيس الشمري ، راشد بن ناصر بن إبراهيم المهوس ، زياد بن سليمان بن محمد أبوعمه ، سالم بن سعود بن سالم الصميع ، الجندي أول / سامي بن سليم بن منور الذبياني ، الجندي / ساير بن زيد بن محمد العتيبي ، الرقيب/ سعد بن نامي بن سعد العتيبي ، سعد بن ناصر بن محمد العنزي ، الوكيل الرقيب/ سعيد بن الحميدي بن سعيد الدوسري ، سلطان بن سليمان بن بخيت الجهني ، سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان العيد ، الطبيب المقيم / سميح بن منصور بن حسين عطار ، النقيب / صالح بن عبدالواحد بن عبدالله الدخيل الله ، صالح بن راشد بن محمد الزهراني ، المهندس/ صهيب بن عبدالله بن محمد باداود ، طواري بن فهد بن خلف الشمري ، الوكيل الرقيب / ظافر بن بتال بن ناصر ال بريك ، عادل بن محمد بن علي حفني ، عادل بن غربي بن جزاع الشمري.

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