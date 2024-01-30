أمانة جدة تضبط مستودعا استغل لأعمال الخياطة

(MENAFN
- Al Watan) استمرارًا لحملاتها السابقة، أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة عن ضبط مستودع بنطاق حي الجامعة، حيث تبين أن الموقع جرى استغلاله كمعمل للخياطة بطرق مخالفة.
وأوضح رئيس بلدية الجامعة عبدالله حمود مباركي، أنه جرى خلال جولات الرقابة الميدانية لمتابعة المخالفات البلدية، رصد مستودع كان مخصصا كمعمل للخياطة، استغلته عمالة مخالفة لممارسة نشاطها المخالف حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الموقع.
وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية، مُثمنة دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940
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