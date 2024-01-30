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أمانة جدة تضبط مستودعا استغل لأعمال الخياطة

1/30/2024 2:31:54 PM
(MENAFN- Al Watan) استمرارًا لحملاتها السابقة، أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة عن ضبط مستودع بنطاق حي الجامعة، حيث تبين أن الموقع جرى استغلاله كمعمل للخياطة بطرق مخالفة.
وأوضح رئيس بلدية الجامعة عبدالله حمود مباركي، أنه جرى خلال جولات الرقابة الميدانية لمتابعة المخالفات البلدية، رصد مستودع كان مخصصا كمعمل للخياطة، استغلته عمالة مخالفة لممارسة نشاطها المخالف حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الموقع.
وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية، مُثمنة دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940

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