ترقية 1357 فردا في مديرية مكافحة المخدرات بمختلف الرتب

(MENAFN
- Al Watan) أصدر مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، قرارًا بترقية 1357 فردًا من منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اعتبارًا من تاريخ 1445/7/1 هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع مديريات وفروع المديرية.
وهنأ القرني الأفراد المترقين، سائلاً المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.
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