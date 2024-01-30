بعد خروجه من كأس آسيا.. جماهير العنابي تحيي”الفدائي” (فيديو)

نهاية مشوار منتخب فلسطين في كأس آسيا

وحسم "العنابي" القطري المباراة بفوزه على نظيره "الفدائي" 2-1 في المباراة التي أقيمت الإثنين 29 يناير/كانون الثاني 2024، على استاد البيت، ليواصل رحلة الدفاع عن اللقب الذي حصده في النسخة الماضية.



وتحت أنظار ما يقرب من 64 ألف مشجع، افتتح عدي الدباغ التسجيل لمنتخب فلسطين في الدقيقة الـ37 بعدما استغل خطأ بسام الراوي في التمرير، لينطلق بالكرة نحو منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة منخفضة سكنت الزاوية اليسرى لمرمى قطر.

وأدرك القائد حسن الهيدوس التعادل لقطر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد ركلة ركنية نفذها أكرم عفيف بتمريرة عرضية منخفضة وصلت إلى مهاجم السد الذي أطلق تسديدة ارتطمت بالدفاع وسكنت الشباك.



وبعد أربع دقائق من انطلاق الشوط الثاني قلب عفيف الطاولة بتسجيل الهدف الثاني لقطر من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر تدخل من محمد صالح، مدافع فلسطين، على المعز علي.



جماهير قطر تحيي لاعبي فلسطين

ونشر الاتحاد القطري لكرة القدم على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مقطع فيديو لتحية جماهيره للاعبي المنتخب الفلسطيني عقب نهاية المباراة، والشد من أزرهم بعد خروجهم من البطولة.



وردد مشجعو "العنابي" هتاف "أوه فلسطين" و"بالروح والدم نفديك يا فلسطين"، رافعين أعلام قطر وفلسطين، فيما اتجه لاعبو المنتخب الفلسطيني نحو المشجعين وبادلوهم التحية.



وحظي منتخب فلسطين بدعم كبير من الجماهير القطرية والعربية الموجودة بالدوحة، خلال مشواره في البطولة، حيث تقام المباريات بالتزامن مع الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.



وحقق "الفدائي" تأهلاً تاريخياً للدور الثاني بكأس آسيا في مشاركته الثالثة بعدما فاز على هونغ كونغ برباعية نظيفة وتعادل مع الإمارات 1-1 بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية أمام إيران 1-4، ليتأهل كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في البطولة. -عربي بوست