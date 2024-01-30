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يزن النعيمات: مسامحكم لوجه الله

1/30/2024 2:31:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال لاعب المنتخب الأردني يزن النعيمات، اليوم الثلاثاء، عبر خاصية الستوري على مواقع التواصل الاجتماعي ( إنستجرام ):" أنا مسامحكم لوجه الله تعالى".
وكتب النعيمات: " بدي أحكي لكل حدا سبني أنا مسامحك لوجه الله تعالى، لكن من حقي أفرح وأنبسط بدون ما أذيك ولا أسبك وأنت كذالك".

وتابع النعيمات قائلا : "فرحتي مشروعة وما فيها ولا أي خطأ لكن يمكن وقت فرحي بالنسبة الك مش مناسب". وختم يقول: "بعتذر لأي حدا ضايقته وبنضل اخوان وحبايب وبالنهاية كلها مباراة كرة قدم .. هاردلك للعراق
الشقيق وللشعب العراقي وبنضلنا نحبكم".




وحقق المنتخب الوطني لكرة القدم فوزا دراماتيكيا وتاريخيا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت الاثنين على ستاد خليفة الدولي، ليتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم.

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