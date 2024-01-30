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القادسية الكويتي يطلب ضم الرشدان.. والخور يقترب من علوان

1/30/2024 2:31:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت مصادر خاصة لـ "الغد"، أن نجم المنتخب الوطني لكرة القدم نزار الرشدان، بات قريبا من الاحتراف في الكويت وتحديدا برفقة فريق القادسية، الذي قدم عرضا رسميا للاعب، وأن المفاوضات قطعت شوطا طويلا لضم نجم وسط "النشامى".

وجاء العرض بعد الأداء المميز الذي قدمه الرشدان في المرحلة الماضية، وتحديدا في مشاركة المنتخب الحالية في نهائيات كأس آسيا، واستطاع لاعب النادي الفيصلي تسجيل هدف الفوز الثمين الثالث أمس على المنتخب العراقي، بانتظار موافقة ناديه على العرض الكويتي.

كما تلقى الرشدان عرضا آخرا من ناد عراقي في الساعات الماضية، علما بأنه سبق له تمثيل فريق نوروز بالعام الماضي هناك.

من جهته، بدأ نادي الخور القطري الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية، مفاوضاته مع اللاعب علي علوان، بهدف تدعيم صفوفه بالمهاجم الأردني الذي يمثل فريق الشمال بدوري نجوم قطر.

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