بعد تعافيه من الإصابة.. هالاند يعود لصفوف السيتي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء، إن المهاجم إرلينغ هالاند سيعود أخيرا لقائمة الفريق عندما يواجه بيرنلي الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويتساوى هالاند في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع محمد صلاح مهاجم ليفربول، ولهما 14 هدفا، لكن النرويجي غائب عن المباريات منذ تعرض لشرخ في عظمة بقدمه في السادس من ديسمبر أثناء الخسارة 1-صفر من أستون فيلا.
وقال غوارديولا للصحفيين: من الواضح أنه سيكون ضمن قائمة الاختيارات، نعم لقد عاد للمرة الأولى (منذ إصابته). كل القائمة لدينا جاهزة ونحن أقوى. هو لاعب مهم لنا.
وقد تكون عودة هالاند محورية لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز الذي يأتي حاليا في المركز الثاني بفارق خمس نقاط وخاض مباراة أقل عن ليفربول المتصدر. فيما سيكون لدى سيتي أيضا مباريات في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي في فبراير.
وسجل النرويجي هالاند (23 عاما) 19 هدفا في 22 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم.
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