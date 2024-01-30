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بعد تعافيه من الإصابة.. هالاند يعود لصفوف السيتي

1/30/2024 2:30:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء، إن المهاجم إرلينغ هالاند سيعود أخيرا لقائمة الفريق عندما يواجه بيرنلي الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتساوى هالاند في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع محمد صلاح مهاجم ليفربول، ولهما 14 هدفا، لكن النرويجي غائب عن المباريات منذ تعرض لشرخ في عظمة بقدمه في السادس من ديسمبر أثناء الخسارة 1-صفر من أستون فيلا.

وقال غوارديولا للصحفيين: من الواضح أنه سيكون ضمن قائمة الاختيارات، نعم لقد عاد للمرة الأولى (منذ إصابته). كل القائمة لدينا جاهزة ونحن أقوى. هو لاعب مهم لنا.

وقد تكون عودة هالاند محورية لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز الذي يأتي حاليا في المركز الثاني بفارق خمس نقاط وخاض مباراة أقل عن ليفربول المتصدر. فيما سيكون لدى سيتي أيضا مباريات في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي في فبراير.

وسجل النرويجي هالاند (23 عاما) 19 هدفا في 22 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم.

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