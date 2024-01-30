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كلوب يكشف عن مدة غياب صلاح

1/30/2024 2:30:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الثلاثاء إن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لن يتعجل عودة نجمه الأول محمد صلاح من إصابة عضلية وذلك قبل استضافة تشيلسي الأربعاء على ملعب أنفيلد ثم الخروج لمواجهة أرسنال يوم الأحد المقبل.

وقال كلوب للصحفيين الثلاثاء: "لم يكن هناك أي ضغط عليه سوى رغبته في العودة بأسرع وقت ممكن على أي حال، لكننا لن نستعجل.
"إذا كان بإمكانك تسريع عملية الشفاء، فما كان لتياغو أن يغيب لمدة 10 أشهر. أنت تفعل ما يمكنك فعله، وبينما يحدث ذلك، علينا الانتظار.

وأضاف المدرب الألماني "مو (صلاح) ليس جاهزاً لهذه المباراة أو التي تليها. إنه مصاب وإصابة العضلات تستغرق وقتاً".
وتعرض صلاح، متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي ولكل منهما 14 هدفا، إلى إصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال تعادل مصر 2-2 مع غانا في كأس الأمم الأفريقية يوم 18 كانون الثاني/يناير وعاد إلى ليفربول لتلقي العلاج.
وقال كلوب "كان من الممكن أن يصبح الأمر أسوأ بكثير، لكنه ليس متاحا ويخضع الآن للتأهيل".
ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة من 21 مباراة، متفوقا بفارق خمس نقاط على سيتي لكنه لعب مباراة أكثر من حامل اللقب.
ويأتي تشيلسي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة، وتمكن من الانتصار في أربع من آخر خمس مباريات.
مستقبل فان دايك
 وأعلن كلوب (56 عاماً) يوم الجمعة الماضي رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم. وأشار يوم الثلاثاء إلى أن الصحفيين بالغوا في الحديث عن تصريحات المدافع فيرجيل فان دايك بأنه غير متأكد من مستقبله بعد رحيل المدرب الألماني.
وقال كلوب "الأمر طبيعي تماما. من الواضح أن العالم الخارجي لن يمنحك ثانية لاستيعاب ما يحدث.
"قبل أسبوع لم يكن أحد يعلم موقفي. هناك 18 شهراً متبقية في عقود (اللاعبين) ولم يسألهم أحد. لا يجب أن يقلق أحد.
"اكتبوا ما شئتم لكن النادي مستقر. كل شيء سيكون على ما يرام. أنا واثق بنسبة 100 في المئة. أوصي الجميع بالهدوء".

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