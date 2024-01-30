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قيمة صفقات الانتقال الدولية عام 2023 تسجل رقم قياسي

1/30/2024 2:30:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تقريره لصفقات الانتقال العالمية والذي نُشر اليوم الثلاثاء إن الأندية في جميع أنحاء العالم أنفقت مبلغا قياسيا بلغ 9.63 مليار دولار على الانتقالات الدولية في 2023 بزيادة تقارب 50 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وبعد انخفاض الإنفاق على الانتقالات في عامي 2020 و2021 بسبب التأثير المالي لوباء كوفيد-19، زاد الإنفاق على اللاعبين حيث شهد إجمالي الإنفاق العام الماضي زيادة بنسبة 48.1 في المئة مقارنة بعام 2022.

وحطم هذا الرقم أيضا الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في عام 2019 بأكثر من ملياري دولار، حيث أنفقت الأندية الإنجليزية أكبر مبلغ بين هذه الحصيلة برقم قياسي جديد بلغ 2.96 مليار دولار بينما حصلت اتحادات أربع دول على أكثر من مليار دولار من رسوم الانتقالات في عام 2023.

وجاء خلف إنجلترا الأندية السعودية التي حاولت جذب مجموعة من أفضل اللاعبين من الأندية الأوروبية إلى الدوري السعودي للمحترفين العام الماضي بعد الصفقة الضخمة لضم كريستيانو رونالدو، والذي شهد انتقال العديد من اللاعبين إلى الشرق الأوسط.

وقال الفيفا "ظهرت أندية سعودية بين الخمسة الأوائل من حيث الإنفاق وذلك لأول مرة بإجمالي بلغ 970 مليون دولار في عام 2023، مقارنة بنحو 50.4 مليون دولار في عام 2022.

"كانت الأندية الألمانية هي المستفيد الأول من رسوم الانتقال بإجمالي ما يقرب من 1.21 مليار دولار، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي تحصل فيها أندية من أي اتحاد على أكثر من مليار دولار من رسوم انتقالات في عام ميلادي واحد.

"ومع ذلك، انضمت ثلاثة اتحادات أخرى أيضا إلى ألمانيا في هذه المجموعة الحصرية في عام 2023 وهي فرنسا (1.19 مليار دولار) وإنجلترا (1.04 مليار دولار) وإيطاليا (1.02 مليار دولار)".

ومن بين أبرز الانتقالات جاء انضمام جود بيلينغهام إلى ريال مدريد من بوروسيا دورتموند، وإنزو فرنانديز من بنفيكا إلى تشلسي، وهاري كين من توتنهام هوتسبير إلى بايرن ميونيخ.

وأضاف الفيفا "مثلت أغلى عشر صفقات انتقال وحدها أكثر من 10 في المئة من إجمالي ما تم إنفاقه على الصفقات في عام 2023".

وشهدت كرة القدم النسائية أيضا زيادة بنسبة 20 في المئة في قيمة صفقات الانتقال الدولية العام الماضي مقارنة بعام 2022، مع ارتفاع عدد الأندية المشاركة من 507 في 2022 إلى 623 في 2023.

وقال الفيفا إن رقما قياسيا بلغ 131 اتحادا وطنيا شارك في 1888 صفقة انتقال في كرة القدم النسائية، وبلغ الإنفاق السنوي 6.1 مليون دولار، وهو رقم قياسي أيضا وبزيادة قدرها 84.2 في المئة عن عام 2022.

ومن بين أبرز الانتقالات الدولية في كرة القدم النسائية جاء انضمام جيل رورد من فولفسبورغ إلى مانشستر سيتي، وكيرا كوني-كروس من هامربي إلى آرسنال، وليندسي هوران من بورتلاند ثورنز إلى أولمبيك ليون.

ومع ذلك، فإن 84.7 في المئة من الانتقالات كانت للاعبات انتهت عقودهن.

وقال الفيفا أيضا إن أكثر من 50 ألف لاعب هاوٍ انتقلوا عبر دول مختلفة للانضمام إلى نادٍ في اتحاد آخر، وأن 91.7 في المئة منهم من اللاعبين الذكور.

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