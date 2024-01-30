طبيبة: أضرار كبيرة للبطاطا المقلية على الدماغ



وقالت الخبيرة ((إن الإفراط في تناول البطاطا المقلية يمكن أن يؤثر سلبا في الجسم. لأنها تحتوي على مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم؛ أي أنه بعد تناولها يرتفع مستوى الغلوكوز في الدم بشكل حاد)). مضيفة ((ان تناولها بصورة متكررة يمكن أن يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية)). وذلك وفق ما ذكرت وكالة أنباء ((نوفوستي)) الروسية.



وأوضحت سولوماتينا ((يتكون جسم الإنسان مما يأكله. نعم هذا تعبير مبتذل، لكنه صحيح. البطاطا المقلية، على عكس البطاطا المسلوقة، لها مؤشر نسبة سكر في الدم مرتفع؛ فإذا كان الشخص يأكل البطاطا المقلية دائما، فغالبا ما يرتفع مستوى السكر في دمه. و يؤدي هذا إلى تفاعل الجسم مع التهاب متكرر؛ فمثلا ، تتغطى بطانة الأوعية الدموية بالكوليسترول، ما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الدورة الدموية. ونتيجة لذلك يمكن أن يقل تدفق الدم إلى الدماغ)). مؤكدة ((يبدأ الدماغ في تلقي كمية أقل من الأكسجين والمواد المغذية، ونتيجة لذلك تنكسر وتموت العديد من الخلايا العصبية)). -وكالات

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