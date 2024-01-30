Tuesday, 30 January 2024 10:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتفاقية في مجال الاستجابة لحالات العنف وحماية الطفل

1/30/2024 2:30:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقّع معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وجمعية المستشفيات الخاصة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون في مجال الاستجابة لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، والعنف الأسري، وحماية الطفل.
ووقّع الاتفاقية التي جاءت في إطار السعي إلى تحصين الأسرة وحماية المجتمع من الآثار المدمرة للعنف، مدير معهد العناية بصحة الأسرة، الدكتور ابراهيم عقل، والأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور نائل المصالحة.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير دليل للعاملين في المستشفيات الخاصة للتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، والعنف الأسري، وحماية الطفل، ليتواءم مع منظومة الحماية على المستوى الوطني، إضافة إلى توفير خدمات شاملة ومتكاملة لحالات العنف ضمن منظومة القطاع الخاص الصحية.

ونصّت الاتفاقية الثلاثية، التي جاءت بدعم من السفارة الهولندية في عمان، على بناء قدرات العاملين في المستشفيات الخاصة للتعامل مع حالات العنف، وحشد الدعم والتأييد داخل هذا القطاع المهم للحد من هذه الآفة الخطيرة، وتعزيز مستوى حماية الطفل ونظام الإحالة الوطني.

وقال مدير معهد العناية بصحة الأسرة، الدكتور ابراهيم عقل، إن خطورة العنف وعواقبه الوخيمة تدفعنا كمؤسسات وطنية مختصة إلى تسخير قدراتنا وعصارة خبراتنا لحماية الفرد وتعزيز تماسك الأسرة والمجتمع.

ولفت إلى أن حالات العنف المعقدة التي يتعامل معها الخبراء في أقسام المعهد المختصة، تزيد الإصرار على محاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي تضرب نواة المجتمع في الصميم وتفسخ بنيانها.

وبين عقل أن الاتفاقية خطوة مهمة في سياق محاصرة العنف، وتعزيز مستوى الحماية خصوصا لدى النساء والأطفال، مشيرا إلى أن مثل هذه الشراكات تتيح للمعهد نقل خبراته في مجالات التعامل مع حالات العنف، وفق أحدث التقنيات وأعلى المعايير.

وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، إنّ الاتفاقية جاءت ترسيخا لمفهوم التشاركية بين المجلس والمؤسسات المعنية بحماية الأسرة.

وأشار مقدادي إلى أنّ هذا التعاون الهادف لتعزيز مهارات العاملين في المستشفيات الخاصة، جاء ليؤكد أهمية الدور الذي يقوم به العاملون في هذه المستشفيات في اكتشاف حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، والعنف الأسري وحماية الطفل، وأهمية تعزيز نظام الإحالة والاستجابة المؤسسية لهذه الحالات وفقاً لذلك، بما يوفر خدمات متكاملة وشاملة لجميع حالات العنف ضمن منظومة قطاع الخدمات الصحية.

وأكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور نائل المصالحة، أهمية دور قطاع المستشفيات الخاصة في الاستجابة للتبليغ عن حالات العنف الأسري حتى يتم التعامل معها حسب الأصول.

وبين المصالحة أن الجمعية عملت كفريق واحد مع معهد العناية بصحة الأسرة، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، لتطوير دليل يساعد الكوادر الصحية في التعامل مع حالات العنف، لافتا إلى أن الجمعية حرصت على تعزيز هذا التعاون من خلال توقيع اتفاقية ثلاثية تضمن تحقيق الأهداف لتحسين استجابة المستشفيات الخاصة عند التبليغ عن حالات العنف الأسري.

MENAFN30012024000072011014ID1107788339

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث