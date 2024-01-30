هل يكشف الوزن الواقع الصحي لأجسامنا في الحقيقة؟



وصنفت الجمعية الطبّية الأمريكية حينها السمنة بأنّها مرض، ما أدّى إلى انقسام المجتمع الطبّي حول هذا الموضوع. واعتقد البعض أنّ التصنيف سيساعد في تقليل وصمة العار فيما رأى آخرون، أنّه يضع الأجسام الأكبر حجمًا في خانة المرض.



وقد تسارعت هذه التغييرات التحوّليّة مع دخول أدوية جديدة إلى السوق لاقت رواجًا، وبفضلها تخلّص العديد من الأشخاص من الوزن الزائد.



وتناول كبير المحللين الطبيين ومقدم برنامج "شايسينغ لايف" على CNN، الدكتور سانجاي غوبتا، في لقائه مع الدكتورة فاطمة كودي ستانفورد، اختصاصية طب السمنة في مستشفى ماساتشوستس العام والأستاذة المساعدة بكلية الطب في جامعة هارفارد، موضوع الرابط الحقيقي بين الصحة والوزن؟



هل الوزن يشكل عبئًا على الرعاية الصحية؟



رغم تغيّر المواقف تجاه الحجم الكبير للأجسام، إلا أنّ الوزن الزائد لديه ثمن.



ومن وجهة نظر الرعاية الصحية، يكلّف ذلك البلاد الكثير من المال.

وكانت دراسة نُشرت بمجلة "The Lancet" في عام 2020، لفتت إلى أنّ 27% من إجمالي نفقات الرعاية الصحية في عام 2016، أي حوالي 730.4 مليار دولار، نُسبت إلى "عوامل الخطر القابلة للتعديل" للحالات الصحية التي يمكن الوقاية منها، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتصدّر مؤشر كتلة الجسم المرتفع قائمة عوامل الخطر تلك. وكان مسؤولًا عن قرابة ثلث هذا المبلغ أي ما قيمته 238.5 مليار دولار.



وبمرور الوقت، زادت هذه النفقات الصحية، وفاقت تريليون دولار بين عامي 2016 و2022، مسجلة 4.5 تريليون دولار، وفق حسابات الإنفاق على الصحة الوطنية. وبالتالي تكلّف الرعاية الصحية الناجمة عن الوزن الزائد الكثير من المال>



وبعيدًا من هذه التكاليف التي يتحمّلها المجتمع، هناك تكاليف حقيقية باهظة يتحمّلها الأفراد لجهة التمتع بالرفاهية الجسدية والعقلية على حد سواء.



وصنّف ما يقرب من 3 و4 أمريكيين يبلغون من العمر 20 عامًا وما فوق على أنهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. لكن وصمة العار المتّصلة بالوزن شائعة جدًا عندما يتعلق الأمر بالوزن.



ويؤدي هذا الأمر إلى ضغط مستمر على مئات ملايين الأشخاص لإنقاص وزنهم، وممارسة المزيد من التمارين، والتماثل مع معايير جمال معينة يصعب على الكثيرين تحقيقها، لا سيما على نحو مستمر. وقد تمّ نصحهم بـ"الحصول على صحة جيدة"، التي تعني غالبًا "إنقاص الوزن".



لكن هل النظام المعتمد في تصنيف الأشخاص بحسب مؤشر كتلة الجسم (BMI)، يمكن التعويل عليه في المقام الأول؟



عندما طوَّر أدولف كويتيليت، عالم الرياضيات والإحصائي والفلكي البلجيكي، هذه الصيغة (الوزن بالكيلوغرام مقسومًا على مربع الطول بالمتر يساوي مؤشر كتلة الجسم) في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، كان يحاول معرفة حجم "الرجل العادي" الأوروبي من الناحية الإحصائية.



لم يقصد كويتيليت استخدام الصيغة التي وضعها كتشخيص. ولم يقصد أن تكون قابلة للتطبيق على سكان العالم الآخرين.

فهو لم يأخذ بالاعتبار عوامل مثل الصحة العامة، أو العضلات بالمقارنة مع العظام، والدهون، أو الجنس أو الدهون تحت الجلد مقابل الدهون الحشوية أو أي اعتبارات أخرى. وتمّ إرساء فئات "نقص الوزن"، و"الوزن الطبيعي"، و"زيادة الوزن"، و"السّمنة"، بشكل عشوائي.



وبالإشارة إلى حجم الشخص ومؤشر كتلة الجسم، قالت ستانفورد: "لا يمكنني افتراض أنّ الشخص الأكبر حجمًا لا يتمتّع بصحة جيدة بخلاف الشخص النحيل". وتابعت: "هذا ما يعتقده الناس. لكنّ هذا الأمر سطحي جدًا".



هل وصل الدواء المنقذ؟



تجسّد مقاربة ستانفورد طريقة جديدة للأطباء لجهة التفكير بالوزن. إنها توازي حركة إيجابية الجسم وحركة حيادية الجسم، وتقدير ما يمكن لجسمك القيام به.

يبدو أن هذه التحولات الثقافية تدفعنا جميعًا كي نصبح أكثر قبولًا للأجسام الأكبر حجمًا من دون الاضطرار إلى تغييرها، طالما أنها تتمتّع بصحة جيدة من الناحية الفسيولوجية والوظيفية.



لكن طرأ تطوّر بعد ذلك، أي تبنّي فئة جديدة قوية وفعّالة من الأدوية التي تم تطويرها أساسًا لعلاج مرض السكري من النوع الثاني.

وتشمل هذه الأدوية سيماغلوتايد (يُباع تحت اسم Ozempic، وRybelsus، وWegovy)، وtirzepatide (يُباع تحت اسم Mounjaro وZepbound)، بالإضافة إلى الليراغلوتيد الأقدم (يُباع تحت اسم Victoza وSaxenda).



وعملت هذه الأدوية من خلال محاكاة بعض الهرمونات التي تطلقها أجسامنا عندما نأكل. وحين ترتبط هذه الهرمونات، أو الأدوية التي تحاكيها، بمستقبلات في أجسامنا، يُعتقد أنها تقوم بعدد من الأمور، ضمنًا تحفيز إنتاج الأنسولين وإرسال إشارة إلى أدمغتنا بأننا وصلنا إلى حالة الشبع، ويمكننا التوقف عن الأكل.

وقد تبين أيضًا أنّ أحد الهرمونات، GLP-1، يبطئ عملية الهضم، لذلك نشعر بالشبع لفترة أطول.



تغيير بتفكيرنا في السمنة يلوح بالأفق



ولفت غوبتا إلى أنّنا أيضًا في منتصف ما يمكن أن يكون تحوّلاً نموذجياً في الطريقة التي نفكر بها لجهة "مرض" السمنة.



هناك فكرة جديدة، لم تكتمل بعد في كل البيانات، قوامها أنّ هناك أنواعًا مختلفة من السمن . وسرعان ما قد يُنظر إلى هذه الأنواع الفرعية المختلفة على أنها أمراض متميّزة، مثلما لم يعد سرطان الثدي يعتبر مرضًا واحدًا بل أمراضًا عديدة.

هذه الأنواع الفرعية من السمنة لا تملك جميعها البيولوجيا ذاتها أو السبب الأساسي، كما أنها لا تستجيب بالضرورة لأنواع العلاج ذاتها.



وهذا منطقي، إذ ليس جميعنا متشابهين، وعلينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار.



النجاح ووصمة العار



حتى عندما نكون في طور الانتقال إلى مرحلة جديدة من كيفية تفكيرنا في الوزن وفقدان الوزن، بفضل المواقف المتغيّرة والأدوية الجديدة، لا تزال وصمة العار المتّصلة بالوزن مهيمنة علينا إلى حد ما، وتتبدّى من خلال نوعين:



النموذج الأول: إذا لم تستخدم الأدوية الجديدة واستمررت في جسم أكبر من المقبول ثقافيًا، لا سيّما أنّ الكثيرين لا يستطيعون الوصول إلى الأدوية أو تحمّل كلفتها، والبعض الآخر لا يستطيع تحمّلها، فيما لا يتقبلها آخرون، ولا يفقد آخرون وزنًا كما كانوا يأملون.



النموذج الثاني: هذا النموذج يُعتبر نتيجة لاستخدام الأدوية، إذ أن القليل من الناس فقط على استعداد للتحدث عن ذلك بصراحة. ومن النادر أن يكون أحد المشاهير صريحًا بشأن ذلك.

ويشبه الأمر الاعتراف بأنك تفتقر إلى قوة الإرادة للقيام بذلك بمفردك، أو أنّك تسلك الطريق الأسهل.

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