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ما العلاج التربوي لتحسين سلوك الانتباه لذوي صعوبات التعلم؟

1/30/2024 2:30:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- إن سلوك الانتباه، كغيره من المهارات النمائية، لا يمكن تحسينه بشكل مجرد، لذلك فإن جميع الإجراءات التعليمية والتربوية المقصود منها تحسين عملية الانتباه يلزم أن يتم تطويرها بشكل يرتبط بمهارة محددة، ولذلك فإننا لا نستطيع أن ندرب الانتباه بحد ذاته، ولكننا ندرب الانتباه ونوجهه نحو شيء محدد.
علاج اضطراب الانتباه
العلاج التربوي: إن الأطفال ذوي اضطراب الانتباه يوجد لدى بعضهم صعوبات تعلم تلازم هذا الاضطراب والتي إما أنها تكون سببا أو نتيجة لهذا الاضطراب، كما يوجد لدى بعضهم الآخر هذا الاضطراب من دون صعوبات التعلم، فإذا كان الطفل يعاني من اضطراب الانتباه ولديه أيضا صعوبات تعلم، فإنه في هذه الحالة يحتاج إلى خطة تعليمية خاصة، حيث يجب أن تكون حجرة الدراسة العادية التي يدرس فيها مع أقرانه السليمين مجهزة بطريقة خاصة، بحيث يكون موقعها بعيداً عن الضوضاء والمؤثرات الخارجية التي تشتت الانتباه السمعي لدى الطفل الذي لديه هذا الاضطراب، كما يجب أيضاً أن تكون جيدة الإضاءة والتهوية مناسبة، ومؤثثة بأثاث سليم يريح الطفل في جلسته، حيث إن الكرسي المكسور، أو صغير الحجم يؤدي إلى زيادة تململه وكثرة حركته الجسمية والتي توجد أساساً لدى الطفل، كما يجب أيضاً أن تخلو حجرة الدراسة من اللوائح واللوحات التي تعلق على الجدران وغيرها من الأشياء التي تؤدي إلى تشتيت الانتباه البصري لدى هذا الطفل.
كما يجب أن يكون هناك حجرة مجهزة بالطريقة السابقة نفسها، كي يتم فيها التدريس للطفل الذي يعاني من هذا الاضطراب بطريقة فردية، وأن يقوم بهذا التدريس معلم آخر غير الذي يدرس هذا الطفل في اليوم الدراسي العادي، والهدف من ذلك هو تنوع الموقف التعليمي ومصدر المعلومات، لأن الطفل الذي يعاني من اضطراب الانتباه سريع الملل من النمط المتكرر، ولذلك فإن تغير حجرة الدراسة والاستعانة بمدرس آخر تختلف شخصيته وطريقة أدائه عن المعلم الأساسي للطفل، يجعل الموقف التعليمي شيقا، ويساعد الطفل على التركيز مما يؤدي إلى رفع مستوى تحصيله الدراسي.
أما إذا كان الطفل يعاني من اضطراب الانتباه غير مصاحب لصعوبات التعلم، فإنه في هذه الحالة يحتاج إلى بعض العناية والاهتمام الخاص في حجرة الدراسة العادية مع أقرانه، حيث إن تشتيت انتباهه، وضعف قدرته على الإنصات، وعدم قدرته على متابعة التعليمات، وما يعانيه من الاندفاع وفرط في النشاط الحركي، يؤثر بطريقة مباشرة على تلقيه المعلومات، ومدى فهمه لها، ولذلك إذا استطاع المعلم السيطرة في حجرة الدراسة العادية على هذه الأعراض لدى هذا الطفل، ويخفف مستوى حدتها من خلال استخدام المعلم لبعض الاستراتيجيات التربوية التي تعتمد على جذب انتباه هذا الطفل والسيطرة على سلوكه غير المرغوب في موقف تعليمي يتسم بالإثارة والتشويق، فإن مستوى التحصيل الدراسي سوف يرتفع لدى الطفل.
كما يجب على المعلم أن يعرف كيف يتعامل ويتفاعل مع الطفل أو الطالب الذي يعاني من اضطراب الانتباه، حيث إن النقد الذي يوجهه المعلم يقابله الطالب بالعناد والسلوك العدواني.
أما التفاعل الإيجابي بينهم والذي يمكن أن يشارك فيه أقران هذا الطفل من الأسوياء، فإنه يساعده على تكوين مفهوم إيجابي عن ذاته. كما يساعده أيضاً على التخلص من سلوكه المشكل، وينمي لديه القدرة على تركيز انتباهه على العملية التعليمية، وبذلك يرتفع مستوى تحصيل الدارسين وهذا ما أكدته بعض الدراسات العلمية الحديثة.
الشروط الواجب توافرها في العلاج التربوي
- يجب أن يحسن اختيار المعلم الذي سيقوم بتدريس الأطفال المصابين باضطراب الانتباه، ويتمتع بالصبر ولديه الاستعداد النفسي والبدني للعمل مع هؤلاء الأطفال، بحيث يحتاج هذا العمل إلى جهد وصبر أكثر مما يحتاجه مع أقرانهم الأسوياء.
- يجب أن يتم تكوين فريق عمل في المدرسة من مدير المدرسة والمعلم والاختصاصيين النفسي والاجتماعي، ويجب تزويدهم بالمعلومات الكافية عن اضطراب الانتباه لدى الأطفال، من حيث أسبابه وأعراضه ومظاهره السلوكية، والاضطرابات السلوكية والانفعالية والتعليمية المصاحبة له.
- يجب أن يقوم فريق العمل بوضع خطة علاجية شاملة يشترك فيها أعضاء هذا الفريق كل حسب اختصاصه، كما يجب أن يقوم كل عضو بمتابعة الطفل الذي يعاني من هذا الاضطراب ويقوم بتسجيل أي ملاحظات لمناقشتها مع فريق العمل.
- يجب أن يكون هناك اتصال مستمر بين فريق العمل وأسرة الطفل كي يحصلوا من الوالدين على بعض المعلومات أن الطفل يعاني من هذا الاضطراب، ولكنهم يخبرون الوالدين أن المعلم لاحظ على الطفل عدم الانتباه، وكثرة نشاطه الحركي وغيرها من الأعراض التي يلاحظها المعلم على الطفل الذي يعاني من هذا الاضطراب في حجرة الدراسة، وبعد مرور فترة زمنية من التعاون بين فريق العمل والوالدين يمكن تبلغيهما تدريجيا أن طفلهما يعاني من هذا الاضطراب.
وكي نقوم بتحسين سلوك الانتباه هناك إجراءات عدة، من شأنها أن تحسن قدرة المتعلم على الانتباه.
استراتيجيات علاج العجز عن الانتباه
1 - التدريب على تركيز الانتباه.
- العمل على توجيه الانتباه نحو المثيرات ذات العلاقة بالموضوع وترك باقي المثيرات على هامش شعوره، ويتمثل هذا في:
- لفت نظر المتعلم إلى المثيرات المهمة حتى يركز عليها ويعزف عن غيرها، أن يقول المعلم: "انتبهوا إلى النقاط الرئيسة الآتية"، ومن ثم يكتبها على السبورة ويكمل شرحها.
- تبسيط المثيرات المقدمة وتقليل عددها وإزالة تعقيداتها، حتى يستطيع الطالب أن ينتبه إليها ويلم بها ويستوعبها.
- استخدام المثيرات والخبرات الجديدة وغير المألوفة، حتى نلفت انتباه المتعلم، لأن التعود على المثيرات يجعله يملها فلا تثير اهتمامه وينتبه إلى غيرها.
- توظيف أكثر من حاسة ونشاط في الانتباه مثل، الاستعانة بالبصر والسمع في تعلم القراءة والكتابة، وإضافة اللمس في الدروس العلمية والفنية.
- عرض المواد العلمية في شكل مجموعات متجانسة تكون لها دلالاتها ومغزاها، فيسهل على الطالب فهمها واستيعابها بالتركيز عليها.
- الاستعانة بالخبرات السابقة للطالب والانطلاق منها لتقديم خبرات تربوية جديدة ترتبط بها، فلا يجد المتعلم صعوبة في الانتباه إليها وفهمها والإلمام بها.
2 - زيادة مدة الانتباه
تتم بطريقة تدريجية بالاستعانة بالإجراءات الآتية:
- إخبار المتعلم بالمثيرات المهمة.
- التقليل من عدد المثيرات وكذلك التقليل من تعقيدها.
- استخدام المثيرات والخبرات الجديدة غير المألوفة.
- توظيف أسلوب اللمس.
- عرض المواد في شكل مجموعات متجانسة.
- استخدام الخبرات السابقة والمعاني.
- زيادة الوقت المطلوب لأداء المهمة بشكل تدريجي.

أ. يسر بدران
ماجستير تربية خاصة

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