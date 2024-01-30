حماية المستهلك: 8 دنانير سعر كيلو الثوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper) طالبت الجمعية الوطنية
لحماية المستهلك، وزارة الزراعة، بالسماح باستيراد كميات كافية من مادة الثوم؛ لأن
الكميات المتوفرة في السوق المحلية لا تكفي.
وأوضحت الجمعية، في
بيان اليوم الثلاثاء، أن حاجة السوق المحلية من الثوم تبلغ 15 طناً، فيما لا يتوفر
سوى 3-5 أطنان، ما ساهم في ارتفاع سعره لمستويات 6-8 دنانير للكيلو غرام الواحد.
وقال رئيس الجمعية
الدكتور محمد عبيدات، إن الجمعية تلقت شكاوى عديدة من المواطنين ومن بعض تجار
التجزئة حول هذا الأمر، عبروا فيها عن أسفهم الشديد من ارتفاع أسعار الثوم الذي
يعد سلعة أساسية. (بترا)
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