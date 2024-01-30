الفايز يهنئ الملك بعيد ميلاده

(MENAFN
- Alghad Newspaper) هنأ رئيس مجلس الأعيان
فيصل الفايز جلالة الملك عبدالله الثاني بعيد ميلاده الميمون الثاني والستين،
متمنيا لجلالته دوام الصحة والتوفيق.
وقال الفايز إننا في
مجلس الأعيان نرفع أسمى آيات التهاني والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني، قائد
المسيرة، وصمام الأمان لهذا الحمى الأردني الهاشمي العظيم بشعبه وجيشه وأجهزته
الأمنية.
وأضاف أننا في المجلس
ندعو العلي القدير أن يحفظ مولانا المفدى، ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويحقق
مساعيه، ويكلل خطاه بالنجاح والتوفيق، نحو المزيد من التقدم والازدهار، وأن يعين جلالة
مليكنا على تحمل المسؤولية، في ظل الظروف الإقليمية الصعبة وما تمر به أمتنا، وهو
يواصل الجهود الكبيرة ليمضي بالأردن قدماً، في مسيرة الإصلاح والتقدم والازدهار
وحماية حدوده وأمنه، وتجنيب المنطقة مزيداً من الصراعات وويلات الحروب، وتصدي
جلالته لأي محاولات تعبث بثوابتنا الوطنية، وجهوده في الحفاظ على المقدسات الإسلامية
والمسيحية في القدس الشريف ومنع تهويدها، وفي وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم، على
شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
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