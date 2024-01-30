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طقس العرب: زخات ثلجية الليلة

1/30/2024 2:30:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تتهيأ الفرصة ليل اليوم من جديد لهطول زخات مُتفرقة من الأمطار بمشيئة الله في شمال المملكة، تترافق مع تساقط البَرَد أحياناً، وتمتد أحياناً إلى أجزاء من المناطق الوسطى في بعض الأوقات، وفق موقع "طقس العرب".

وتتهيأ الفرصة بعد مُنتصف الليل لتساقط زخات من الثلج فوق قِمم المُرتفعات الجبلية العالية، وبخاصة في جبال جرش وعجلون في شمال المملكة وتكون خفيفة إجمالاً، ويُحتمل أن تسقط ثلوج مخلوطة بالأمطار في بعض المُرتفعات الوسطى.

أما الأربعاء، فتكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة بوجهٍ عام مع فرص عشوائية لهطول زخات محلية من الأمطار.

ويتزايد تأثر المملكة ليل الأربعاء، ويوم الخميس تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، متصادفة مع تدفق لرياح قطبية شديدة البرودة نحو المملكة؛ لذا تقترب درجات الحرارة ليلاً من الصفر المئوي في العديد من المناطق.

ويتحول الطقس ليُصبح شديد البرودة في مناطق عِدّة، وقارس البرودة ليلاً، كما تتهيأ الفرصة لهطول زخات مُتفرقة من الأمطار والبَرَد في مناطق عِدّة من المملكة ولكن بشكل عشوائي، إلا أن أعلى الفرص هي في شرق المملكة، وتكون هذه الهطولات على هيئة زخات ثلجية فوق المُرتفعات لبعض الوقت.

وتتأثر المملكة يومي الجمعة والسبت بتيارات هوائية غربية رطبة تحل محل الرياح القطبية، ما يؤدي إلى هطول الأمطار على فترات وارتفاع درجات الحرارة بشكل قليل، مع بقاء الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الثلوج يوم الجمعة فوق جبال الشراه. والله أعلم.

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