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6 ملايين مكالمة على الرقم الموحد (911) في 2023

1/30/2024 2:30:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هنّأ مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة باسمه ومرتبات مديرية الأمن العام كافّة، جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بمناسبة عيد ميلاده الثاني والستين، مشيراً إلى أن هذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، تشكل دافعاً لنا في مديرية الأمن العام نحو بذل المزيد من العمل والإنجاز خدمةً للوطن وأبنائه.

ونقل المعايطة خلال زيارته اليوم إلى مديرية العمليات والسيطرة تحيات جلالة القائد الأعلى إلى مرتبات الأمن العام كافّة، والدعم المتواصل والثقة الكبيرة التي يحظى بها جهاز الأمن العام من لدن جلالته، الأمر الذي يتطلب المضي قدماً في أداء واجباتنا وأدوارنا الأمنية والإنسانية، ضمن أطر احترافية وبتشاركية تامة مع المؤسسات الوطنية المختلفة بالمملكة.

وأكّد أن مديرية العمليات والسيطرة تشكّل القلب النابض لمديرية الأمن العام كونها المستجيب الأول لتلقي بلاغات المواطنين على رقم الطوارئ الموحد (911)، مبيناً أنها تلقت خلال العام الماضي (6) ملايين مكالمة نتج عنها مليونا بلاغ، على مدار الساعة، الأمر الذي يتطلب الاستمرار في تقديم الخدمات كافّة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، بالتنسيق مع وحدات الأمن العام وتشكيلاته كافّة.

وشدد مدير الأمن العام على ضرورة المحافظة على جودة العمل والبناء على ما تحقق من إنجاز وتميّز والاستمرار بالتوسّع بالمشاريع النوعية وإدخال الأنظمة التكنولوجية الحديثة وكل ما هو جديد ويساهم في تجويد الخدمة المقدّمة للمواطنين والارتقاء بها.

وبيّن المعايطة الحرص المستمر على رفد مديرية العمليات والسيطرة، بكل ما تحتاجه من قوى بشرية ومعدات وأنظمة وتقنيات فنية وتكنولوجية، بغية المضي في الارتقاء بسبل التواصل الفعَّال مع أبناء المجتمع في شتى الظروف والأحوال، وبما يضمن حسن الاستجابة والتعامل الفوري مع الحوادث على اختلاف أنواعها.

واستمع مدير الأمن العام خلال الزيارة لإيجاز قدّمه مدير مديرية العمليات والسيطرة، أوضح خلاله أبرز الإحصائيات العملياتية، والخطط والبرامج التطويرية المستقبلية، إضافة إلى إيجازات حول الوحدات التابعة للمديرية: منها وحدة الواجبات الميدانية، ووحدة حماية الاستثمار، والواجبات والمهام التي تقوم بها وإسهامها في منظومة الأمن والسلامة المجتمعية.

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