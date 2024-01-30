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الفوسفات الأردنية تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون

1/30/2024 2:30:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وجميع العاملين في مختلف مواقع الشركة، بأسمى آيات التهنئة والمباركة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والأسرة الهاشمية بمناسبة عيد ميلاد جلالته الثاني والستين، ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يحفظ مليكنا المفدى ويمد في عمره ويرعاه ذخراً وسنداً للوطن والأمة.

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