مصطلح مشروع ولادة لفواز الزعبي يثير احتجاج نواب

MENAFN - Alghad Newspaper) أثارت كلمة للنائب فواز الزعبي في جلسة الموازنة مساء الثلاثاء، احتجاج نواب، ما دفع رئيس المجلس أحمد الصفدي إلى شطبها من المحضر ومطالبته بالاعتذار.



وكان الزعبي يقول: أشكر الرئيس على أمانته بالمحافظة على المال العام، وكريشان والجازي الذين كانوا يدافعون عن ثرى الأردن عندما كانوا هؤلاء مشاريع ولادة"، قبل أن يقاطعه نواب ويهاجموه.



وخرج بعض النواب من الجلسة احتجاجا على هذا المصطلح، قبل أن يطالبه الصفدي بالاعتذار.

فرد الزعبي معتذرا أن الإساءة ليست بنيته ، فأجابه الصفدي: "إحنا مش قاعدين جواك لنعرف شو نيتك".