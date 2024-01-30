مصطلح مشروع ولادة لفواز الزعبي يثير احتجاج نواب

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أثارت كلمة للنائب
فواز الزعبي في جلسة الموازنة مساء الثلاثاء، احتجاج نواب، ما دفع رئيس المجلس أحمد الصفدي إلى شطبها من
المحضر ومطالبته بالاعتذار.
وكان الزعبي يقول: أشكر الرئيس على أمانته بالمحافظة على المال
العام، وكريشان والجازي الذين كانوا يدافعون عن ثرى الأردن عندما كانوا هؤلاء
مشاريع ولادة"، قبل أن يقاطعه نواب ويهاجموه.
وخرج بعض النواب من الجلسة احتجاجا على هذا المصطلح، قبل أن يطالبه الصفدي بالاعتذار.
فرد الزعبي معتذرا أن الإساءة ليست بنيته ، فأجابه الصفدي: "إحنا مش قاعدين جواك لنعرف شو نيتك".
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