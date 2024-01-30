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النواب يصوت غدا على مشروع قانون الموازنة

1/30/2024 2:30:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي
أعلن رئيس مجلس النواب أن المجلس سيصوت يوم غد على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024، وطلب من الحكومة ووزير المالية تجهيز الرد على ما جاء في مداولات النواب التي استمرت لمدة 5 إيام، واستمرت مداولات النواب حول مشروع القانون لمدة أسبوع، وبدأ النقاش يوم الأربعاء الماضي، وعاد النواب للنقاش الاحد الماضي.
كان ذاك خلال جلسة عقدها الجلس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وادار جزء منها النائب الأول عبد الرحيم المعايعة والثاني يحيى عبيدات وبحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من اعضاء الفريق الحكومي، وفيها واصل النواب مناقشة مشروع القانون.
وواصل نواب الاعراب عن رفضهم للصمت الدولي عن المجازر الإسرائيلية بحق أبناء القطاع، وانتقدوا موقف دول غربية وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، وشكروا دولة جنوب افريقيا على موقفها في محكمة العدل الدولية.
ووجدت الموازنة نقدا نيابيا، وخاصة الاستدانة المتصاعدة من قبل الضمان الاجتماعي دون وضع موعد سداد واضح، وطالبوا عدم المساس بصندوق دعم الطالب واعتماد الشكل السابق دون أي تعديل، ورفع رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، واقرار قانون للعفو العام للتخفيف عن المواطنين، ر افضين أي مساس بالحدود الشمالية والشرقية معربين عن دعمهم للجيش العربي، وحرس الحدود في دورهم لإبقاء الحدود امنة مستقرة، وحرصهم على عدم ادخال المخدرات للبلاد.
وأشار نواب إلى ما يعتري الموازنة من تشوه بنيوي نمطي في الإيرادات والنفقات، مثلها في ذلك كمثل سابقاتها، فمعظم الإيرادات ضريبية، والنفقات جارية وخدمة للدين، ولا تقدم حلولاً فاعلة للتحديات التي تواجه الوطن، ومن أبرزها ارتفاع معدل البطالة، وتدني مستوى معيشة المواطن.
وطالب نواب بتأمين صحي شامل لكل مواطن، وتعزيز الاهتمام بقطاع الزراعة الذي يلعب دورا هاما في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات، فهو يعتبر من النشاطات الاقتصادية المهمة التي تساهم في تشغيل الأيدي العاملة لأعداد كبيرة من المزارعين وأسرهم، وتوجيه البلديات نحو فتح أبواب الاستثمار والتنمية المحلية مع القطاع الخاص، ووضع استراتيجية شاملة للوصول إلى التأمين الطبي الشامل لكل الشعب، وإصدار عفو عام، وزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، العاملين والمتقاعدين، وتعديل قانون منع الإرهاب وتحديد تعريفه كي لا تختلط الامور.
وتحدث في الجلسة النواب: مروة الصعوب، ينال فريحات، خالد البستنجي، علي الطراونة، عمر عياصرة، فليحة الخضير، عبيد ياسين، ناجح العدوان، نواف الخوالدة، أيوب خميس، امغير الهملان، غازي ذنيبات، مجدي اليعقوب، نصار الحيصة، احمد عشا، سليمان القلاب، محمد العكور، عمر النبر، خالد الشلول، محمد الشطناوي، رائد الظهراوي، رائد سميرات، دينا البشير، طلال النسور، محمد العلاقمة، سلامة البلوي، محمد عبابنة، محمد الظهراوي،28، حسن الرياطي، ماجد الرواشدة، فواز الزعبي، صفاء المومني، بسام الفايز، يحيى عبيدات، اسلام الشبطات، محمد السعودي، ضرار الحراسيس، فريد حداد، احمد القطاونة.

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