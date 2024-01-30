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الاقتصاد الأردني والانتقال للمرحلة القادمة

1/30/2024 2:30:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. حيدر المجالي* إن توقعات المستقبل الاقتصادي للدول تعتمد على العديد من العوامل كالسياسة والتكنولوجيا والديمغرافيا والتحديات العالمية وغيرها من الظروف. ولأهمية هذه العوامل يجب إيجاد إطار شامل يراعي خصوصية موقع الدولة والتقاليد والأوضاع الإقليمية والدولية السائدة.
إن الاقتصاد المتقدم هو الاقتصاد القادر على تحقيق النمو القوي والمستدام والمعتمد سياسة التنوع في القطاعات الاقتصادية والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتقدمة والابتكار كالذكاء الاصطناعي وتقنيات الإنترنت والتكنولوجيا المالية بالإضافة إلى التطور في القطاعات الحيوية الأخرى كالنقل والاتصالات والمرافق الحديثة والدعم اللوجستي والقائم على تحرير التجارة وتحفيز القطاع الخاص وتوفير الاستقرار الاقتصادي والسياسي والتشريعي والساعي إلى توفير مستوى معيشة أفضل في الدولة.
إن مستقبل الأردن الاقتصادي يشغل بال الكثيرين ويثير اهتمام الشعب الأردني والمجتمع الدولي خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة ولهذا فإن العوامل المؤثرة في المستقبل الاقتصادي ستكون مرتبطة بعدة جوانب محلية وإقليمية ودولية من المفترض أن يتم مناقشتها على مستوى وطني لوضع خريطة طريق واضحة لها. وبنظرة سريعة فإن هناك العديد من الجوانب التي يجب النظر اليها عند الحديث عن مستقبل الأردن الاقتصادي لنقله من المرحلة التقليدية الحالية إلى مرحلة مستقبلية متطورة تراعي التقدم العلمي والتكنولوجي في علم الاقتصاد لنرى نموذجا متقدما ومرحلة تلبي طموحات جلالة الملك ومساعي سمو ولي العهد في إحداث التنمية الشاملة لنقل الأردن إلى مستوى متطور.
ولتحقيق المستقبل الاقتصادي المشرق للأردن يجب البدء بثورة اقتصادية بيضاء شاملة لكافة المجالات الخدمية والعملية والتعليمية ويجب اعتماد آليات وطرق جديدة لتوفير الخدمات للمواطنين بشكل جيد كما يجب اعتماد مبادئ اقتصادية دولية متطورة تعتمد على التكنولوجيا وتسخيرها لخدمة المجتمع. كذلك يجب العمل على تغيير أنماط التفكير المجتمعي لاستيعاب التطورات التكنولوجية والتقدم العلمي السائد والتركيز على الاقتصاد ومدخلاته كحل رئيسي لقضايا المجتمع وتحدياته والتوسع في استخدام ادوات التكنولوجيا المالية والبنوك الإلكترونية وتفعيل منظومة الحكومه الإلكترونية في كافة مناحي الحياه مع الحفاظ على موروثنا الديني والتاريخي والاجتماعي ما أمكن. بالإضافة إلى ذلك فإنه من المهم تعزيزالقطاع السياحي وتنشيطة حيث يتمتع الأردن بمواقع متنوعة تثري المخزون السياحي وتدعم الخدمات السياحية لجذب السياح ورفع نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى أكثر من 15 %.
إن تغيير آلية العمل سينقل الاقتصاد الأردني المؤهل والمنيع إلى مستوى متقدم لنرى ارتفاع في معدلات النمو وتطور في قطاع الصناعة والصناعات التحويلية وقفزات إيجابية في سوق العمل مما يتيح المجال للتوسع الأفقي والنوعي في بيئة الأعمال
وسيحسن من مستوى الأداء الاقتصادي لينعكس إيجابا على تطورالمجتمع. ولتحقيق ذلك يجب إعادة هيكلة الاقتصاد وإدخال معالجات حثيثة للأداء الاقتصادي المحلي مثل، تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة كالتكنولوجيا والاتصالات والسياحة والطاقة المتجددة واعتماد أساليب حديثة في التنمية وتعزيز منظومة التعليم وتطوير المهارات لدى الشباب وتوفير منصات التأهيل والتدريب المتخصصة التي ترعى تطويرهم وتقدمهم. وكذلك يجب العمل على تسخير الخدمات الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا المالية كقيمة مضافة لقطاع الخدمات المالية المتطور في الأردن لنشهد في المستقبل اقتصادا أردنيا متقدما ومزدهرا كما أراده جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم.
ان الانتقال إلى مستقبل اقتصادي متقدم يتطلب جهودا من الحكومة والمجتمع معا بحيث يتم العمل على تحقيق هذا الهدف المنشود بأسرع وقت وبشكل ينعكس إيجابيا على الحياة العامة وقد تسهم بعض الإجراءات المحلية والمذكورة أعلاه في الوصول إلى المبتغى وهو تحسين أداء الاقتصاد أملا بإحداث تحديث اجتماعي وسياسي تبعا لذلك. على صعيد آخر فإن تمكين المرأة في الاقتصاد وتفعيل دورها يعد أحد الإجراءات المهمة لتسهيل انتقال الأردن إلى مستوى متقدم وقد بذل الأردن جهودا كبيرة لتأطيرهذه الحقيقة دستوريا وقانونيا حيث أصبحت حقوق المرأة مصانة وأصبح دورها محوريا في إحداث التنمية الاقتصادية بالرغم من محدوديتها وفقا للمؤشرات العالمية التي بينت أن نسبة تمكين المرآة في الأردن تبلغ 13.8 % فقط. أيضا يجب تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والنزاهة والشفافية ليشعر الجميع بالعدالة واختلاف الأوضاع وتحسنها. من جهة أخرى يجب تعزيز التوازن الاجتماعي والتنمية الشاملة بحيث يتم توفير الفرص لجميع الفئات مع التركيز على تحسين الخدمات الاجتماعية والأسرية كالرعاية الصحية والإسكان وتوفير فرص العمل والتصدي بحزم لمشكلتي الفقر والبطالة لدعم مساعي التنمية والوصول إلى اقتصاد أردني متقدم.
اما التحديات المحتملة لتنفيذ خطط الانتقال للمستوى الاقتصادي المتقدم فتشمل تحديات أمنية دولية تتمثل في الإرهاب والصراعات الإقليمية والتهديدات السيبرانية وهي تحديات حقيقية وخطيرة وتتطلب تعاونا دوليا للتغلب عليها. في حين أن هناك تحديات وطنية وداخلية تتضمن شح التمويل وتوفر السيولة والإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ البرنامج مثل الروتين الحكومي وتبسيط البيروقراطية والصعوبة في استخدام التكنولوجيا وتوفر الكفاءات واعتماد التقنيات الحديثة والمتقدمة بالإضافة إلى أهمية التنسيق والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. وفيما يتعلق بكيفية التغلب على هذه التحديات فعلى الأردن أن يتعامل معها من خلال إستراتيجية وطنية واضحة
وداعمة لفكرة تطوير اقتصاد الأردن وانتقاله إلى مراحل متقدمة. كذلك يجب العمل على تعزيز المناخ التجاري وتعزيز التجارة الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة للشباب والعاطلين وتشجيع الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتنويع الاقتصاد وتعزيز السياحة والتعاون مع المؤسسات الدولية والاقليمية للحصول على الدعم والتأييد المطلوبين في تنفيذ الخطط المستقبلية الواعدة لرفع كفاءة المجتمع المزمع نقله الى مرحلة متقدمة.
في النهاية أن الانتقال بالأردن إلى مستوى متقدم يتماشى مع طموحات جلالة الملك وسمو ولي العهد ومساعيهما في تغيير نمط التفكير من تقليدي إلى متطور بحيث يتماشى مع التحديات الاقتصادية في عالمنا المعاصر وذلك لإيمانهم أن العقلية الأردنية فذة ومنتجة وستتغلب على المصاعب والتحديات بوعي وذكاء كبيرين فللأردنيين تجارب نجاح عديده أسهمت في تغيير اقتصادات دول عديدة لما هو أفضل فلماذا لا تستخدم عصارة هذه التجارب لمساعدة الاقتصاد الوطني على التقدم. ان إيمان جلالة الملك وسمو ولي العهد بنقل الأردن إلى مصاف الاقتصادات المتطورة ينبع من رؤية ثاقبة لمواكبة آخر التطورات فالأردن يجب أن لا يستمر على نفس النهج الاقتصادي والاجتماعي ولا بد من إدخال تعديلات إيجابية على اقتصاده. ان هذا الانتقال النوعي في الاقتصاد الأردني يعد خيارا لا مفر منه ويعتبر حلا واقعيا للمستقبل إلا أنه يتطلب أيضا الالتزام والمثابرة والاستعداد للتعلم والتغيير ونبذ الأفكار التقليدية والتسلح بالعلم والمعرفة كنماذج عمل مستقبلية متمنين ان تتوج جهود جلالة الملك وسمو ولي العهد في دعم ومساندة المجتمع الاردني والاقتصاد الأردني لتأمين انتقال حقيقي إلى مرحلة متقدمة مقرونة بمؤشرات نمو صحيحة وفعالة.
*خبير اقتصاد واستثمار

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