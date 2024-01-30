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كيف نحمي أطفالنا من التضليل في العصر الرقمي؟

1/30/2024 2:30:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمود أبو فروة الرجبي أصبح التعرض للتضليل أكبر مما نتصور، ولم يعد أثره متعلقا بتغيير أفكار الناس واتجاهاتهم حول موضوع معين، بل وصل إلى التأثير على انتماء الناس لأوطانهم، وتغيير عقائدهم تجاه مختلف القضايا التي تهمهم، ووصولا إلى التأثيرات السلبية التي تجبر الناس على إنفاق أموالهم في شراء سلع لا يحتاجون إليها، بل يصبحون عبيدا لها – بكل ما تعني الكلمة من معنى -.
في ظل انتشار الرقمية، لم يعد موضوع التضليل مقتصرا على فئة من الناس، بل أصبح يؤثر على كل إنسان مهما كان كبيرا، أو صغيرا بالسن، والخطورة في الـموضوع أن هناك جهات، ومنظمات، ودولا، وأفرادا يؤثرون على ثقافة الناس، واتجاهاتهم، وعقائدهم بشكل سلبي، وقد ينعكس ذلك بشكل أو بآخر على إنتماء الناس، وتوجهاتهم، وإنتاجياتهم.
ما سأناقشه هنا ما يتعلق ببعض وسائل التربية السائدة في مجتمعاتنا العربية التي تساعد على انتشار التضليل، والأخبار الزائفة، والوقوع في الخداع، وتشجيع الاستهلاك غير الـمبرر الذي تحاول منصات التواصل الاجتماعي نشره في العالم من أجل بناء نظام رأسمالي متطرف لا يراعي خصوصية الدول النامية، أو احتياجات الناس الحقيقية.
أول أسلوب تربية يساهم في جعل الفرد متلقيا طبيعيًا للتضليل، ومتقبلا لكل ما يملى عليه هو التربية القائمة على التلقين البعيد عن مهارات التفكير الناقد، والتمعن فيما يتم سماعه، ومقارنته مع الحقائق، والوقائع، وسبر أغواره، وهذا الأمر يبدأ من الطفولة المبكرة حيث تؤثر بيئة الـمنزل والحوار العائلي، ومناقشة العائلة بكيفية اتخاذ القرارات، ونقد أي خبر تسمعه العائلة بطريقة موضوعية، فتترسخ القدرة لدى الطفل على نقد كل ما يسمعه، وتنمو معه في مراحل عمره الـمختلفة هذه القدرة، وعكسها، تجعله مجرد إمعة يميل حيث تميل الناس، فلا يمتلك قراره، ويصبح مجرد رقم بين الناس.
ويقصد بالنقد الموضوعي عملية تقييم الأشياء والـمواقف التي تتعرض لها العائلة بذكاء، وبناء على معطيات معينة، وشرح ذلك للطفل بلغته، وبطريقة مبسطة، وبهذه الطريقة يبدأ عقل الطفل ينمو بالاتجاه الصحيح، فنحميه في صغره وكبره من المخادعين، ونبني في داخله ثقافة وقائية تقلل من وقوعه في التضليل.
ولا بد هنا أن نشير إلى الحفظ في الـمدارس، وطريقة تلقين الدروس، دون اللجوء إلى الأساليب الحديثة، فهذه الأساليب تساهم في صناعة مواطن سهل الانقياد لكل كذبة، أو إشاعة، ونعرف جيدا أن هناك جهودا تبذل في كثير من الدول العربية لتغيير المناهج، ولتقليل الحفظ، أو التلقين، ولكن ما يحصل في منصات التواصل الاجتماعي لا يعطينا مؤشرات إيجابية عن التغير في طريقة التعاطي مع الـمحتوى المضلل، بل وفي المحطات التي يحصل فيها فتن بين مكونات الـمجتمعات، نرى أن العقلية الناقدة تغيب، وتسيطر على الناس في الغالب – غريزة القطيع – القائمة على الاتكاء على القبلية والطائفية، والمناطقية، والـمشاركة في كل أشكال وأنواع الفتن دون التفكير بعمق بمن يقف وراءها، وقلما نجد في بعض الـمجتمعات من ينتبه لذلك، ويطبق الحل الأمثل في مثل هذه الحالات، وهي الابتعاد عن الفتن، والاحتكام إلى القانون، والخضوع التام لمنطق الدولة بعيدا عن الهويات الفرعية القاتلة.
التربية الأحادية التي لا تتقبل الآخر، ولا تزرع في الطفل التفريق بين الرأي والحقيقة، تساهم في التضليل، كثيرا من الناس في مجتمعاتنا يربون أطفالهم على الحقائق المطلقة، دون مراعاة أن هناك حقائق موجودة في الكون امتلكت مع مرور الوقت، والإثبات العلمي جوهرها، وكنهها، وفي الـمقابل هناك نظريات غير ثابتة، وآراء تتغير وفقا للمعطيات، وتأتي وفقا لخلفية كل إنسان الثقافية والمعرفية، والواقعية.
بسبب التربية الأحادية لا يمتلك الفرد في الـمجتمع القدرة على التمييز بين الأحداث التي تحصل معه، ولهذا فهو مؤهل وبقوة ليصبح أسيراً للتضليل في منصات التواصل الاجتماعي، وغيرها، ولن يتمكن في أي لحظة من أن يقف في وجه العدوان الرقمي، بل سيكون أداة طيعة في أيدي من يعمل ضد بلده، فهو مجرد تابع، يسير مع التيار.
هذه بعض الأخطاء التي نقع فيها في تربية أطفالنا، والتي تساهم في جعلهم أفرادا أكثر تقبلاً للتضليل الإعلامي في الزمن الرقمي، ولا بد من تغيير الأساليب القديمة في التربية للـمساهمة في بناء إنسان قادر على التعامل مع العصر الرقمي بقوة، بعيدا عن الوقوع في حبائل التضليل، قادرا أن يكون مواطنا منتجا، مستقلا بفكره، وإلا فإنه سيكون جزءا من تيار جارف تائه لا يعرف إلا أن يكون جزءا من مخطط الآخرين.

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