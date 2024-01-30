وزير إسرائيلي: الحرب على غزة قد تستمر حتى 2026

وزير إسرائيلي: الحرب على غزة قد تستمر حتى 2026
التاريخ
1/30/2024 2:30:16 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي
عن وزير الهجرة والاندماج الإسرائيلي أفير سوفير قوله إن الحرب على غزة قد تستمر
حتى ما بعد 2024 وربما، حتى 2025 و2026.
ومع بداية اليوم
الـ116 للعدوان على غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق السكنية،
واقتحام مناطق مختلفة في الضفة الغربية.
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