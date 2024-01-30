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وزير إسرائيلي: الحرب على غزة قد تستمر حتى 2026

1/30/2024 2:30:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الهجرة والاندماج الإسرائيلي أفير سوفير قوله إن الحرب على غزة قد تستمر حتى ما بعد 2024 وربما، حتى 2025 و2026.

ومع بداية اليوم الـ116 للعدوان على غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق السكنية، واقتحام مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

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