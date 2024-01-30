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حماس: جرائم العدو لن تمر دون رد

1/30/2024 2:30:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استشهاد شبان من عناصرها، وقالت "نزف شهداء جنين ونؤكد أن جرائم العدو لن تمر دون رد".

واعتبرت الحركة أن "إقدام الاحتلال على إعدام 3 مواطنين بالرصاص داخل مستشفى وأحدهم على سرير المرض جريمة حرب متكاملة الأركان"، وأكدت أن "المقاومة لن ترهبها الاغتيالات أو تفت في عضدها جرائم العدو الجبان".

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