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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 26751 شهيدا

1/30/2024 2:30:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من 7 تشرين الأول الماضي حتى الثلاثاء، إلى 26751 شهيدا و65636 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.
وقالت الوزارة، في اليوم 116 للعدوان، إن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 114 شهيدا و249 إصابة خلال 24 ساعة.
وأضافت أن عدد من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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