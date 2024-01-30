ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 26751 شهيدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من 7 تشرين الأول الماضي حتى الثلاثاء، إلى 26751 شهيدا و65636 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.
وقالت الوزارة، في اليوم 116 للعدوان، إن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 114 شهيدا و249 إصابة خلال 24 ساعة.
وأضافت أن عدد من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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