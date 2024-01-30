وائل الدحدوح من المستشفى: دعواتكم (فيديو)

وقال الدحدوح في رسالة مصورة من مستشفى حمد في قطر: أتجهز للدخول إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية في يدي اليمنى، أرجو من كل المحبين في قطاع غزة والضفة والقدس، وكافة أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني وأحبابنا في الأمتين العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم وكل المحبين، أن يدعو لنا دعوة في ظهر الغيب، لعلنا نراكم بعد إجرائها بنجاح على خير وسلام ومحبة.

ودخل الصحفي الفلسطيني في شبكة "الجزيرة"، وائل الدحدوح، من غزة إلى مصر، في منتصف الشهر الحالي، لبدء رحلة علاج يده، بعد تعرضه للإصابة خلال تغطيته للعدوان الصهيوني الغاشم على القطاع.

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