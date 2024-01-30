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بخضم الحرب.. نتنياهو ينشغل بتجديد حوض السباحة في منزله

1/30/2024 2:30:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنه بينما يخوض جيش الاحتلال "حربا ضروس في غزة، انشغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتجديد حوض السباحة في منزله".
وقالت الصحيفة، إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق في الأشهر الأخيرة على إصلاحات في حوض السباحة ومنطقة الإقامة في منزل نتنياهو في منطقة قيسارية جنوب حيفا، حتى مع احتدام الحرب مع حماس في غزة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن كبير المحاسبين اشتبك مع مسؤولين آخرين من مكتب رئيس الوزراء، بعد موافقة المكتب على إصلاحات حوض سباحة في منزل نتنياهو الخاص، ما دفعه إلى الاستقالة. -وكالات

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