Tuesday, 30 January 2024 10:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلام عبري: الجنود العائدون من غزة يعانون أعراضا نفسية

1/30/2024 2:30:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن أعدادا كبيرة من الجنود الإسرائيليين يعودون من غزة وهم يعانون من أعراض نفسية وانفعالية.

وكانت وسائل الإعلام العبرية أفادت سابقا بأن جنديا عائدا من معارك القطاع، أطلق النار على زملائه بسبب "كابوس"، كما قتل جندي آخر عائد من الحرب زميله بسبب "الصدمة".

MENAFN30012024000072011014ID1107788305

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث