إعلام عبري: الجنود العائدون من غزة يعانون أعراضا نفسية

إعلام عبري: الجنود العائدون من غزة يعانون أعراضا نفسية
التاريخ
1/30/2024 2:30:16 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكرت صحيفة "يديعوت
أحرونوت" العبرية أن أعدادا كبيرة من الجنود الإسرائيليين يعودون من غزة وهم
يعانون من أعراض نفسية وانفعالية.
وكانت وسائل الإعلام العبرية
أفادت سابقا بأن جنديا عائدا من معارك القطاع، أطلق النار على زملائه بسبب
"كابوس"، كما قتل جندي آخر عائد من الحرب زميله بسبب "الصدمة".
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