الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا في الضفة الغربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 18 فلسطينيا خلال اقتحامات في جنين، رام الله، الخليل، نابلس، طولكرم، والقدس من بينهم أسرى سابقون.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن قوات الاحتلال نفذتعمليات تنكيل واسعة، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل الفلسطينيين، والقتل العمد، ومصادرة مركبات.
وأشارتا إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ 7 تشرين الاول الماضي ارتفعت إلى حوالي 6400.
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